Для стильных современных мужчин: чёрная водолазка и часы

Мужчины часто пренебрегают своим стилем и деталями своего образа, ведь считают, что хорошо выглядеть — это удел прекрасного пола. Но кто придумал, что и сильный пол не может выглядеть привлекательно и модно одеваться? Молодое поколение не так предвзято относится к новинкам мира моды, а вот старшие мужчины боятся экспериментировать. Согласитесь, нечасто можно встретить на наших улицах солидного взрослого человека в рваных джинсах с подворотами, в снепбеке и с массивными наручными часами. И если вы привыкли к тому, что хронометр — это слишком обыденный аксессуар, который вряд ли может стать лучшим выбором для вечернего выхода, вы ошибаетесь. Пора взглянуть на них под новым углом и понять, что все зависит исключительно от модели. Разумеется, если на мероприятии строгий дресс-код, а вы решите заявиться туда со спортивным аксессуаром с тканевым ремешком, некоторые могут вас не понять. Но почему бы не надеть красивый и стильный вариант от лучших в мире брендов, особенно, если он добавит Вам шарма и притягательности?

Что в тренде

Деним стал главной ставкой многих дизайнерских домов — он практичен в использовании, не ограничивает движения — просто идеальный вариант для тех, кто живёт активной, динамичной жизнью. Комбинации разных предметов одежды можно «списать» у таких гигантов как Calvin Klein, Dolce&Gabbana или Dior. Для тех, кто любит более уютные образы, больше подойдут трикотажные модели, например, от Jeremy Scott, Christian Wijnants. Главной чертой сезона станет лаконичность с минимумом декора. Вновь набирают популярности водолазки в различных комбинациях. Однако, следует помнить о том, что обтягивающие вещи плохо смотрятся на полных людях, подчёркивая их проблемные места. Но если надеть чёрную водолазку на спортивный мужской торс и к этому часы наручные мужские купить, то равных этой комбинации не найдётся. Что касается верхней одежды, то фишка нового сезона состоит в больших накладных карманах.

Не дайте моде заглушить ВАШЕ чувство стиля

Прислушиваться к мнению дизайнеров или надеяться на свой вкус дело каждого. Но не стоит забывать, что идеально сидит только та вещь, которая подобрана с учетом фигуры, цветотипа. Что касается часов, то это украшение подойдёт любому, даже самому консервативному мужчине. Найти стильные модели от известных марок можно по этому адресу: https://vector-d.ua/gent-watches. А лучшее украшение для любого человека — это улыбка и счастливые глаза. Если присмотреться к дизайнерским показам, то можно заметить, что лидируют в основном четыре цвета. Это:

1) Безукоризненный чёрный.

2) Страстный и манящий красный.

3) Спокойный синий.

4) Холодный грифельно-серый.

5) С ними работают рыжий, бледно-розовый и некоторые оттенки зелёного.

Статьи по теме