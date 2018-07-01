Этим летом в моде вновь сарафаны и платья

Жарким летом вопрос, что же надеть, чтобы чувствовать себя привлекательно и комфортно, стоит очень остро. Особенно, для милых дам. И им дизайнеры модной одежды предлагают этим летом обратить внимание на легкие и воздушные платья. Они вновь в моде. С актуальными моделями и фасонами, а также с ценами на такие платья и сарафаны можно ознакомиться, пройдя вот по этой ссылке — http://luzana-moda.com/catalog/platya_i_sarafany/. Отыскать для себя интересные варианты тут смогут не только розничные покупательницы, но и оптовые. Им одежда предлагается по оптовым ценам, что позволит продавать эти платья в своих магазинах по своей цене.

Если рассматривать, какие же силуэты модны в этом сезоне, то в моде вновь классика и свободный покрой. Это на руку тем, кто хочет скрыть недостатки своей фигуры или просто придать своему образу загадочности. Длина до середины колен будет актуальной как для молодых девушек, так и для женщин среднего и старшего возраста. Несмотря на кажущуюся простоту изделий, они смотрятся очень стильно и элегантно благодаря вышивке, узорам и принтам, которые подчеркивают каждую модель. Не обошлось в этом сезоне и без паеток-перевертышей. Ими декорируют карманы на платьях и сарафанах, рукава изделий.

Что же касается модных расцветок этого сезона, то дизайнеры предпочли отдать свой голос в пользу нежных оттенков. Голубые, бежевые, персиковые, нежно розовые платья и сарафаны выглядят очень женственно и подходят всем без исключения. Кстати, в таком наряде любая женщина выглядит моложе на пару лет. А её образ кажется романтичным и воздушным. Дополнив свой наряд модными аксессуарами, стильной и удобной обувью можно рассчитывать на то, что без внимания никто не останется.

Материал, из которого пошиты платья и сарафаны – высокого качества, позволяет коже дышать, пропускает воздух и отлично носится. Изделия не мнутся, и даже после стирки не теряют своей формы. Аккуратный пошив позволяет, глядя на них подумать, что они представляют известный и дорогой бренд, тогда как на самом деле цена у них очень доступная.

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