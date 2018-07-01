Вас ждут бесплатные игровые онлайн слоты на азартном портале GMSlots Casino

Существует огромное множество различных казино. В этом случае будут разобраны онлайн версии этих заведений.

Настает прекрасный день — была выиграна определенная сумма денег, но далее встает вопрос.. Как же вывести свой заработанный выигрыш.

На самом деле это довольно просто, конечно, если казино это позволяет. Практически в каждом онлайн казино http://gmslotscasino.ru/ есть инструкция по выводу денег, там детально расписан закономерный план действий. Но чаще всего на сайтах есть ограничение по выводу — вывести средства возможно лишь тогда, когда пользователь набирает минимальную для вывода сумму.

Разберем это дело подробней.

Первый и самый обязательный пункт: пользователь должен иметь виртуальное хранилище денежных средств. Например: виртуальные кошельки(QIWI, WebMoney, Яндекс.Деньги и другие), банковскую карту (Сбербанк Онлайн и другие), Sim-карта мобильного телефона и так далее.

Второй пункт: найти специальную кнопку для вывода денежных средств на сайте, обычно она находится на самом верху онлайн казино. Эта кнопка приведет пользователя к выбору платежной системы. Далее пользователь выбирает нужную ему систему. Пользователь обязан заполнить нужные данный для проведения транзакции, позже он должен дождаться SMS подтверждение и ввести код в специальное место, которое будет предложено в ходе вывода.

Остается только дождаться начисления баланса на нужное вам виртуальное хранилище, начисление может продолжаться до недели. Если деньги так к вам и не пришли, то стоит обратиться в службу поддержки, скорее всего они вам помогут и решат данную проблему.

Но также существуют казино с автоматическим выводом. При получении минимальной сумме для вывода, сайт сам отправляет средства на указанную пользователем ранее платежную систему. Вывод средств так же может происходить до недели.

Также сайт может потребовать идентификацию личности при выводе средств. В этом случае вам придется предъявить ваши паспортные данные, либо вывести ничего не получится. Игровые автоматы соответствуют лучшим вариантам.

Но самое главное, перед тем как начинать играть, нужно удостовериться в надежности сайта. Почитать отзывы, поискать людей игравших на этом сайте и так далее. В наше время многие пытаются обмануть людей и нажить на этом много денег. Поэтому не стоит доверять первому попавшемуся онлайн казино, ведь он может быть всего лишь ловушкой для ваших денег.

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