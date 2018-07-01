Клиентские возможности в клубе Вулкан

Все украинские игроки, которые уже являются совершеннолетними, смогут тут же оценить все привилегии клиентского статуса в казино Вулкан. Все начинается с регистрации, имеющей крайне простой формат. Эта процедура длится максимум минуту, и после нее игрок становится официальным клиентом клуба. Как следствие, игроку открывается доступ в его новую учетную запись, где будет вестись учет собственного игрового баланса и бонусного счета. Клиенты клуба смогут сразу же начать играть в любые развлечения портала на деньги. Для этого в заведении предусматривается сразу несколько платежных систем. Они необходимы для того, чтобы быстро и своевременно перевести ту или иную денежную сумму на игровой баланс или вывести выигрыш из системы казино.

Бонусы — очередной сюрприз для клиентов!

В казино VLK Original украинские игроки могут получить бонусные средства в гривне. Это крайне удобно, поскольку потом не нужно будет конвертировать одну валюту в другую и уплачивать за это комиссию. Самый первый бонус, с которым предстоит столкнуться любому пользователю, это приветственный бездеп. Он представляет собой фиксированную денежную сумму, начисляемую в одноразовом порядке. Далее по планам клуба в ход идут приветственный депозитный пакет и разнообразные бонусы для постоянных посетителей. Важно знать, что ни один бонус не может быть зачислен на баланс игрока без его личного согласия. Также каждое предложение имеет детальную характеристику в специальном разделе сайта.

Подборка игр для тех, кто любит качественный контент

Игровые автоматы и другие жанровые забавы, размещенные на сайте клуба Вулкан, являются официальным продуктом от различных именитых производителей. Следовательно, игроки могут не беспокоиться о качестве игры и о подлинности ее показателей отдачи. Сам ассортимент развлечений крайне разнообразен. Тут представлены и рулетки с покером, и видеослоты с кено, настольными играми и так далее. Гордостью клуба можно назвать лайв-игры, проходящие при участии реальных крупье. Для простых посетителей сайта контент будет открыт только в пробном демо-режиме. Также, для каждого автомата предусматривается индивидуальное описание, в котором указаны буквально все особенности конкретной игры. Это очень удобно, поскольку игроки получают возможность хорошо подготовиться перед стартом.

Статьи по теме