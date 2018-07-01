Итальянский салат порадует гурманов

Мечтаете побаловать своих домочадцев изысканным и вкусным ужином? Что же, для этого совсем не обязательно заказывать блюда из ресторана и выдавать их за свои гастрономические шедевры. Вкусный и аппетитно выглядящий ужин вы можете приготовить и самостоятельно. При этом, всё будет настолько вкусно и красиво, что ваши домочадцы обязательно попросят добавки.

Блюда итальянской кухни очень полюбились нашим соотечественникам за их привлекательный внешний вид и отличные вкусовые качества. Так что, для сытного ужина можно попробовать приготовить какое-то блюдо именно из итальянской кухни. Но, исходить, конечно же, стоит из тех продуктов, что есть у вас в холодильнике.

Правда, в случае необходимости будьте готовы докупить макароны из твердых сортов – ищите их тут https://burjuy.com.ua/italjanskie-produkty/makarony/ . Их преимущество в том, что они не развариваются, хорошо держат форму, очень сытные и аппетитно выглядят.

Вам также понадобится ветчина, помидоры и сладкий перец, зелень (подойдет укроп, петрушка, базилик). Не лишней будет баночка оливок без косточек и майонез. А для того, чтобы салат был ещё вкуснее – попробуйте добавить к нему сыр – варианты сыра можно посмотреть здесь hhttps://burjuy.com.ua/sur/ .

Все ингредиенты, пока варятся макароны, нарезаются соломкой, затем смешиваются друг с другом. Салат заправляется майонезом, украшается оливками и зеленью.

По вкусу он очень напоминает пасту. Подавать его можно в холодном и в горячем виде. Он станет украшением праздничного стола, и будет способен превратить обыкновенный ужин в праздник.

К такому салату подойдёт легкое вино. Достаточно нескольких бокалов, и хорошее настроение и ощущение приятной сытости вам будет гарантировано.

Ваши домочадцы обязательно оценят ваш ужин в итальянском стиле по достоинству. И если учесть, пищевую ценность и калорийность готового блюда, то на кухню вы вернётесь не скоро. А рецепт этого салата обязательно пополнит коллекцию ваших любимых фирменных блюд, которые вы готовите не только по праздникам, но и в повседневные дни.

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