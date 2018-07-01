Выбираем мебель для кафе и ресторанов

Выбирать мебель для заведений общественного питания довольно непросто. С одной стороны она должна выглядеть привлекательно, гармонично и стилистически вписываться в интерьер заведения. С другой стороны она должна быть удобной и функциональной. К тому же, когда зайдёт вопрос о её санитарной приспособленности к использованию в подобных условиях, у проверяющих органов не должно возникнуть сомнений, что эту мебель можно и нужно использовать. Поэтому владельцам заведений, когда они закупают мебель для своего кафе или ресторана, столовой или фаст-фуда, обязательно нужно взвешенно подходить к своему выбору, если они потом не хотят платить штрафы и выслушивать нарекания со стороны проверяющих органов или клиентов.

В такой ситуации, когда нужна мебель, соответствующая выше описанным характеристикам, правильно будет рассмотреть, как вариант, столы из нержавейки для общепита. Они очень удобные в плане эксплуатации, легко моются и поддерживать их в чистоте не сложно. Нержавеющая сталь разрешена для эксплуатации в подобных условиях, так что переживать о том, что проверяющие органы её забракуют, не стоит. Что же касается клиентов, то если столы будут чистыми и сверкающими, то они не станут упрекать руководство заведения в его выборе. В итоге все стороны останутся довольны, и вопрос будет решён.

Ещё один приятный момент – доступная стоимость нержавеющих столов. Они стоят не все деньги. И даже если вы только запускаете кафе – их приобретение не ударит сильно по вашему карману. А в случае необходимости – продать их будет не сложно, так как на такие столы всегда есть спрос.

Модульная система таких столов (очень удобная функция) позволяет экспериментировать с рациональным использованием пространства на кухне в вашем заведении. Так что, с какой стороны не посмотреть – это очень правильный и хороший выбор.

Покупать столы из нержавейки, конечно же, лучше у производителя или от его прямого поставщика. В этом случае вы сможете избежать больших наценок и приобретёте действительно качественный товар, который в ходе своей эксплуатации вас не разочарует.

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