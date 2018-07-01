Эволюция наушников – от простого к сложному

Для того, чтобы не мешать окружающим, но при этом оставаться на волнах любимой музыкальной композиции или радиостанции, и были придуманы наушники. Правда, со дня своего изобретения они прошли долгий и впечатляющий путь эволюции. Достаточно будет взглянуть на то, как изменился их внешний вид, чтобы понять, что они стали намного удобнее, функциональнее и, конечно же, безопаснее.

Так, если посмотреть на первые модели наушников – громоздкие, с большими «подушками», и метрами проводов, и сравнить их с тем, как выглядят современные беспроводные наушники apple, становится очевидно, что пользоваться последними намного удобнее и безопаснее. Что же касается их стоимости, то сегодня, благодаря массовому производству и тому, что именитые бренды хотят сделать свою продукцию доступнее для простых обывателей – она не такая большая. При этом, качественные варианты наушников могут служить ни один месяц. И вы скорее поменяете их на более продвинутую модель, чем будете искать им замену по причине поломки или неисправности в них.

Ещё один важный момент, на который хочется обратить внимание, это то, что многие модели лишены привязки к проводам. Так называемые беспроводные наушники действительно очень удобны. Чтобы пользоваться ими, не нужно рассчитывать, хватит ли провода у вас от самих наушников, к источнику звука. Такие модели также менее заметны. Их с легкостью можно спрятать под одеждой, замаскировав шейным платком, головным убором или распущенными волосами и прической. Таким образом, окружающие могут и не догадываться о том, что вы пользуетесь беспроводными вариантами наушников.

Что же касается вопроса безопасности последних моделей, то эти девайсы действительно абсолютно безопасны и не вредят человеческому слуху. А их форма и размер продуманы таким образом, чтобы минимизировать всевозможные несчастные случаи во время использования наушников. Возрастных ограничений для их использования также нет, поэтому этот вариант смело можно рассматривать в качестве презента ребёнку за хорошие оценки, если он любит слушать музыку.

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