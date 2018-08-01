Почему так важно подобрать правильную обувь?

Ни для кого не секрет, что встречают по одежке, а провожают по уму. Вы можете заниматься собой сколько угодно, всячески самосовершенствуясь и улучшая свою эрудицию, но не поработав над имиджем вам будет сложно привлечь людей. Безусловно, хорошим знакомым и близким будет не так важно как вы выглядите, но даже они заслуживают того, чтобы вы радовали их глаз своим внешним видом. Никому не приятно смотреть на человека в безвкусной одежде, или же старых лохмотьях. Все хотят видеть красоту в этом мире, его совершенство, даже в таких мелочах как обувь.

Мы бы хотели затронуть такую тему как обувь и ее роль в имидже современного человека. Запомните, если вы хотите произвести приятное впечатление, то нужно позаботиться в первую очередь о внешнем виде своей обуви.

Для этого нужно выучить три «золотые» правила подбора обуви:

Во-первых, она должна подходить под сезон, никто ведь не носит теплые ботинки в разгаре лета. Уделите этому моменту особо пристальное внимание, чтобы вдруг не оказалось, что у вас нету подходящей погоде и поре года обуви. Поверьте, лучше несколько раз все обдумать и расставить по полочкам в голове, чем потом чувствовать себя неловко, выходя на улицу в чем-то неуместном. Ничего страшного если вы закупитесь наперед чтобы избежать неприятных ситуаций.

Во-вторых, она должна быть в идеальном стане, чистая и ухоженная. Также стоит уделить внимание лакированию обуви, если она из кожи. То есть, если вы хотите чтобы ваши ножки выглядели хорошо, то дома обязательно должна быть соответствующая продукция для ухода за ними. Лаки, щеточки и другие вещи просто необходимы.

В-третьих, обувь нужно подобрать со вкусом, чтобы она хорошо сочеталась с остальными элементами гардероба. Нельзя просто покупать то, что вам нравится, не обдумав как оно будет гармонировать с другой одеждой. Ведь, например, обувь зеленого цвета плохо сочетается с черными вещами, когда как белая – идеально. Заранее продумав когда и с чем вы собираетесь носить ваши кеды, или ботинки, вы избавитесь от проблемы, когда купили ненужную вам вещь, которая будет пылится долгие годы.

Также стоит отметить, что подобрать обувь в наше время как никогда просто. Вам не обязательно идти «шопиться» весь день напролет. Достаточно просто найти соответствующий Интернет-магазин и выбрать в каталоге то, что вам понравится. К тому же, таким образом вы очень легко можете сравнить цены разных производителей и таким образом сэкономить деньги.

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