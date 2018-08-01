Джентльменский набор геймера

Если ранее слово геймер ассоциировалось с замкнутыми людьми, которые все время проводят за играми, то сейчас это может быть даже успешный киберспортсмен, живущий полной жизнью. Играют все, от мала и до велика. Это новый культурный жанр, целое искусство над которым трудится очень много компаний. При этом каждый уважающий себя геймер должен иметь перечень определенных устройств, без которых он не сможет полноценно раскрыть свой игровой потенциал.

Пожалуй, первым и самым важным устройством является именно ваша игровая платформа, которая должна быть способной потянуть игру без зависаний. Также необходим большой экран, который отчетливо передает цвета без бликов и других искажений. Геймеру приходится много тратить времени перед монитором, поэтому нужно подобрать подходящий чтобы не вызывать каких-либо неудобств.

Но если с компьютером и монитором все понятно и очевидно, то вот с клавиатурой и мышкой уже не так все ясно. Почему-то многие считают, что можно покупать самое дешевое, сэкономив на этом. Особенно забавно это наблюдать у тех, кто вкладывает большие деньги в технические характеристики игровой платформы, но жалеет на все остальное. Без хорошей клавиатуры вы и близко не сможете раскрыть свой потенциал, ведь отклик на ваши нажатия будет не таким хорошим.

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Ну и последнее на что стоит обратить внимание это мышка. Хоть и влияние ее на игровой процесс меньше, чем у клавиатуры, но тоже достаточно ощутимое. Особенно важна возможность калибровки мышок, позволяющая настроить чувствительность непосредственно самого устройства, а не через игровое меню. Это позволит ограничить количество случайных подергиваний и не точных движений.

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