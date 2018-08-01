Упаковка для кондитерских изделий из картона: преимущества применения

Продажа тортов и капкейков приносит кондитерам и пекарям солидный доход. Особой популярностью среди потребителей пользуется выпечка, созданная по индивидуальным заказам. Чтобы обеспечить ее комфортную доставку, требуется удобная, практичная, легкая и прочная тара. Для этих целей рекомендуется картонная упаковка.

Общие характеристики современной картонной тары

Сегодня купить коробок для торта или коробку для капкейков можно через интернет, оформив заявку на сайте производителя. Покупателям предлагается большой выбор продукции. Для нее характерны многочисленные положительные эксплуатационные качества – это:

высокая прочность и эстетичность;

простота и продуманность конструкции;

способность противостоять пыли и влаге;

низкая стоимость при заказе крупной партии;

способность выдерживать значительные весовые нагрузки;

разнообразие решений под разные цели.

Обычно коробки для тортов имеют прямоугольную форму, но по индивидуальному заказу можно изготовить круглые модели. Тара для выпечки предлагается в двух исполнениях – герметичном и с окошками для обеспечения хорошего обзора.

Зачем нужна картонная упаковка

Покупка упаковки для выпечки полностью оправдана. Небольшие капиталовложения позволяют организовать:

удобное складирование продукции в кондитерской;

экономия пространства и безопасность транспортировок на значительные расстояния;

практичность и презентабельность на витринах магазинов;

возможность удобной переноски в руках из торговой сети домой.

Красивые короба для тортов и коробки для капкейков купить можно для оформления подарочных продуктов. Они обеспечат правильное размещение выпечки, защитят от повреждений высокодекоративные детали, что являются основной ценностью таких презентов.

Для конструирования упаковки могут применяться разные материалы – целлюлозный картон, сверхпрочный гофрокартон, плотный микрогофрокартон. Таре можно придать более эффектный внешний вид, нанеся на нее надписи и рисунки. Производятся такие изделия не только для тортов и капкейков, но и для кексов, маффин, безе и других кондитерских продуктов. Невзирая на высокую прочность, они имеют небольшой вес, составляющий не более двух сотен грамм. Это позволяет избежать перегруза и обеспечивает простоту выполнения погрузочных операций. Реализовать их может даже хрупкая женщина.

Статьи по теме