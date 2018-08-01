Парадокс с одной из игорных зон России

Все прекрасно знают о том, что ситуация с российскими физическими казино весьма неоднозначна. По сути, свободное их размещение запрещается. В то же время власти выделили несколько регионов, на территории которых обычные казино все же могут функционировать на законных основаниях. Такими регионами, преимущественно, стали курортные зоны, где ежегодно наблюдается приплыв туристов. Поэтому не удивительно, что в Краснодарском крае отдыхающие получают возможность провести время в игорном доме. В топе популярных и посещаемых игровых зон стало казино Азов Сити. Его за прошлый год посетило более 500 тысяч клиентов, что очень и очень много. В то же время известная Красная Поляна слегка отстает в рейтинг посещаемости. Но изюминка этой ситуации заключается в том, что именно Азов Сити — это казино, попавшее в список на ликвидацию. Сейчас рассматривается возможность переноса всех игорных клубов на территорию Крыма, и именно Азов Сити стоит одним из первых на очереди.

Какие казино востребованы на Украине?

Пока российская ситуация с игорным бизнесом двоякая, с Украиной все однозначно. Здесь игорный бизнес физического типа запрещен в любом своем проявлении. Тем не менее, виртуальные клубы функционируют на полную силу, компенсируя гемблерам отсутствие доступа к физическим казино. Онлайн казино для украинцев действительно способны полностью заменить обыкновенные клубы и обеспечить своим клиентам куда более приятные условия для азартного проведения досуга. Качественный сервис и не менее качественный контент давным-давно стали неотъемлемыми составляющими любого надежного и проверенного виртуального клуба.

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