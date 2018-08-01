Светодиодная лента: все что про нее нужно знать

В последнее время все чаще встречается информация про такую новинку освещения как светодиодная лента. Не все еще знают, что собой она представляет, для каких целей предназначается и как ее правильно выбрать. Поэтому прежде чем купить светодиодную ленту, нужно узнать про нее как можно больше полезной информации.

Советы относительно выбора LED ленты по цвету

Чаще всего светодиодная лента приобретается для скрытой подсветки, хотя ее можно применять и как основной источник света. Важно знать что она представляет собой гибкую ленту, к которой с одной стороны прикреплены светодиоды. Они располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Также здесь закрепляются и элементы управления. И когда нужно купить светодиодную ленту, самый первый вопрос, который необходимо решить, следующего характера: должна она быть одноцветная или многоцветная?

Когда речь идет про одноцветную ленту, это не означает, что она дает только белое свечение. Она может давать 4 цвета, но каждая отдельное свечение:

— белое;

— красное;

— синее;

— зеленое.

Но производители предлагают и альтернативный вариант, так называемую RGB ленту. Вот она уже является многоцветной, меняет свечение в зависимости от поступающих от контролера сигналов. Надо учитывать, что она больше подходит для декоративной подсветки. А если нужна подсветка рабочей зоны, тогда больше подойдет одноцветная LED лента.

Место установки LED ленты

Самый первый вопрос при покупке светодиодной ленты — это ее свечение. А самый последний момент, на который необходимо обратить внимание — это использование данного изделия и место установки. Ведь понятно, что для каждого помещения может потребоваться LED лента разной яркости, цвета, а также степени защиты.

Итак, несколько важных советов, которые помогут сделать выбор светодиодной ленты и место ее установки.

1. Для освещения рабочей зоны в гараже больше подойдет влагозащищенная LED лента белого свечения.

2. Точно такой вариант подойдет, если понадобится сделать подсветку столешницы на кухне.

3. Если речь идет про натяжной или подвесной потолок, необходимо покупать ярко белую светодиодную ленту, которая идет в специальном профиле.

4. Для залы и спальни больше подойдет RGB лента, с помощью которой удастся добиться большей оригинальности помещения.

А какой свет должен быть в детской комнате? Здесь надо использоваться светодиоды приглушенного свечения. А если речь идет про стол для решения школьных уроков, тогда нет лучшего варианта, чем настольная лампа.

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