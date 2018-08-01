Как обустроить квартиру для комфортного проживания?

Сделать квартиру комфортной и уютной это целое искусство. Далеко не у каждого выходит этого добиться и нужно обладать неким эстетическим чувством, чтобы достичь полной гармонии. Самое первое, на что следует обратить внимание это цвет обоев. Он должен прекрасно сочетаться с палитрой других вещей, в противном случае вас всегда будет бесить, и раздражать такое несоответствие. Нельзя допускать слишком много ярких цветов, будь то красный или фиолетовый. Лучше всего подойдут пастельные и приглушенные тона.

Если вы хотите, чтобы дома чувсвовался уют, то без ковров не обойтись. Проходя по ним, на душе будет становиться теплее, а в холодную пору и ножкам не позволит замерзнуть. Ковры должны быть качественные и не стоит на них экономить, как впрочем и на всем остальном, касающегося вашего комфорта. Стоит хорошо поразмыслить перед выбором необходимой мебели. Не нужно много лишней, но и вы не должны ощущать ее нехватки. Мебель стоит немалых денег и не стоит спешить с ее покупкой. Прикинуть приблизительные затраты можно введя в поисковую строку запрос мебель для спальни цена и проанализировав все цены.

Мы не просто так заострили внимание на спальне, ведь это самое главное место в вашей квартире. Именно поэтому в первую очередь вы должны обустроить его, наполнив уютом и любовью. Очень хорошим решением будет повесить большую картину с красивым пейзажем. Это наполнит вашу спальню природной гармонией и спокойствием. Также из мебели должен быть минимум в этом месте для отдыха. Достаточно большой кровати и нескольких тумбочек. Забудьте о шкафах и прочем, ведь им место в коридоре. Немаловажным фактором является и освещение, которое должно быть дневным, белого цвета. Желтые лампочки слишком сильно утомляют психику и могут даже привести к депрессии.

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