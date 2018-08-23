Периоды, когда люди имеют лучшее настроение, а в воздухе витает радость

На протяжении года есть несколько периодов, когда атмосфера и настрой людей сменяется, приобретая какие-то особые черты. В зависимости от страны, ее обычаев и традиций существуют собственные тенденции. Мы бы хотели рассмотреть и проникнуться теми, что близки нам.

Необычным периодом является дни до 1-го сентября. Школьники начинают собираться на учебу, и всем катастрофически не хватает канцелярских товаров. С такой неприятной ситуации есть очень хороший и надежный выход – заказать все необходимое с сайта color-it.ua/vse-dlya-shkoli-optom. Стоит отметить, что у них действуют особые скидки и цены гораздо приятнее, чем в обычных магазинах. Помимо массового недостатка канцелярских товаров скупают школьную одежду и обувь. Но самое чудесное начинается именно первого сентября, когда видишь как сотни детей и подростков вместе со своими родителями собираются в школу. В их головах страх и неуверенность перемешаны с нетерпением поскорее встретиться с друзьями и получать хорошие оценки.

Или вот, например, вспомните, как все вокруг меняется в преддверии Нового Года. По телевизору начинают показывать тематическую рекламу, которая заряжает нас соответствующим настроением праздника и веселья. Также появляется особое желание – выпить кока колу. Удивительно, что этот напиток так сильно ассоциируется с Новым Годом. Если на протяжении года мы о нем практически забываем, то на праздники позволяем себе насладиться его вкусом. А какие эмоции мы получаем, собираясь всей семьей и смотря любимые новогодние фильмы раз за разом.

Также знаменательным периодом будет конец весны, во время которого все готовятся к лету. Покупают легкую одежду и пытаются закончить все дела в срок, чтобы можно было отдохнуть. Кроме того, по телевизору увеличивается количество интересных передач. Также все скупают билеты и планируют поездки в живописные места. И наблюдая за всем этим, на душе появляется радость и уют, ведь прекрасное настроение, как известно заразно.

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