Как развлечься, отвлекшись от монотонной жизни?

Людям необходимо время от времени развлекаться и отдыхать. Наша психика устроена так, что не может быть сфокусирована на чем-то одном. Мы должны коммуницировать с другими людьми, узнавать что-то новое и делать что-то необычное. В обратном случае у нас появляется апатия, а то и вовсе депрессия.

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