Россия бодро стартовала в лиге наций

Для Черчесова прошедший поединок был не очередным испытанием, а одним из главных. Этот матч не из серии проходных, которые скоро забываются. Именно поэтому ставок на него было очень много и смотрело очень много людей. Турецкая сборная достойный противник, поединок с которой состоялся в турнире Лиги Нации в Турции.

Стоит сказать, что матч не товарищеский и тренер не рисковал. Поэтому сразу в поле выпустили самых надежных футболистов : Сорокина и Стоцкого, не позволив им просиживаться. Новичкам решили оставить другие матчи. Да и времени прошло немало с официальной премьеры тренера. Тем не менее, команда изменилась в корне, причем из призыва Черчесова до Трабзона добралось только семеро человек. По сути, коллектив почти полностью изменился поименно. Например, в обороне совпало только несколько фамилий (Семенов, Нойштедтер и Кудряшов). Если вы хотите не пропускать каких-либо изменений в составах команд, то зайдя на сайт вы можете читать обзоры на матчи, а также футбольные команды.

Весьма прискорбно, но Беруцкие покинули футбол до Чемпионата Мира, Игнашевич – после. Без таких звезд чувствуется, что чего-то не хватает сборным. Но, наверное, со временем фанаты привыкнут и у них появятся новые любимчики. Но хорошая новость, что Акинфиев еще не собирается уходить. Можно сказать, что он пока что взял отдых для того чтобы можно было пройти комплексное медобследование. Стоит отметить, что в последнем матче в марте без своего капитана против французов Россия потерпела поражение с большим отрывом в 2 очка. Луневу Андрею удалось отбить единственный точный удар хозяев, который состоялся до перерыва. Хоть это и было сложно, но он сумел подтвердить, что он заслуженно считается одним из лучших игроков. Безусловно, футболист долго был в запасе, но вот дождался своего времени и настал его звездный час. Вероятно, и в дальнейшем этот игрок будет показывать самые лучшие результаты. К тому же только за «дохлый» мяч на последней минуте можно его любить. Так что в принципе за так называемый последний рубеж Черчесов может не волноваться.

Также большого внимания заслужил питерский «сборник». Наверняка он ощутил большую ответственность на себе. За отсутствие Акинфеева выступал капитаном Дзюба. И теперь уже наглядно видно, что с его кандидатурой тренер не ошибся. Имея много полномочий, «зенитовец» дисциплинированно провел свой первый матч с титулом капитана.

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