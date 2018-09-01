Анализ на свертываемость крови

В настоящее время образование тромбов в крупных сосудов и развитие связанных с этим осложнений можно избежать. Для этого разработаны и широко используются методы выявления генетической предрасположенности к тромбообразованию, выявления случаев врожденной или смешанной тромбофилии.

Перечень генов, мутации в которых приводят к повышению риска образования кровяных сгустков в просвете сосудов, приведен на сайте www.cmd-online.ru. Их несколько. И если изменения одного гена не угрожают здоровью, то наличие нескольких аномальных генов – это повод ежегодно проходить диспансерное наблюдение и принимать профилактические меры.

Чем чревато наличие генетической предрасположенности к тромбозам? К числу часто встречаемых проблем можно отнести:

развитие тромбоэмболий в молодом и трудоспособном возрасте (до 50 лет);

развитие осложнений во время хирургических вмешательств и в послеоперационном периоде;

задержка развития плода, спонтанная смерть плода во втором или третьем триместрах беременности, аномалии развития и нарушение функционирования плаценты.

Заподозрить наличие у себя аномальных генов, отвечающих за свертываемость крови, можно в следующих случаях:

тромбозы, возникших в возрасте до 50 лет у кровных родственников, особенно у родственников первой степени родства;

осложнения, вызванные повышенным свертыванием крови во время беременности и родов;

нехарактерная для формирования сосудистых тромбов локализация (брыжейка, печень, головной мозг);

развитие тромбов на фоне приема гормональных препаратов.

Значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых катастроф и тромбоэмболий при наличии генетических нарушений целый ряд сопутствующих заболеваний, таких как атеросклероз, артериальная гипертензия, онкологические процессы, патология печени.

Обследование проводится дин раз в течение жизни и позволяет скорректировать привычки и образ жизни с тем, чтобы снизить влияние вредных факторов на организм. Для проведения теста берется кровь из вены. На сайте лаборатории Центра молекулярной диагностики можно заказать выезд лаборанта для забора материала на дом или в офис.

Специальной подготовки к обследованию не требуется. Достаточно перед сдачей крови воздержаться от приема пищи в течение 3 часов. Негазированную несладкую воду можно употреблять без ограничений. Результаты вы сможете получить через 14 дней.

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