Черная пятница – день ошеломительных скидок на золотые украшения!

Все любители «пошопиться» каждый год с нетерпением ждут всемирно известного дня распродажи, который носит название «Черная пятница». Этот праздник скидок пришел к нам с далекой Америки, где на следующий день после Дня Благодарения начинается период подготовки к новогодним праздникам. Длиться он с последней пятницы ноября вплоть до самого Нового Года.

Черная Пятница теперь и в Украине

Украинским покупателям также пришла по вкусу «Черная пятница», ведь это прекрасный повод сэкономить немало денег и купить подарки себе, своим близким, друзьям, коллегам. Уже несколько лет подряд ювелирный гипермаркет «Золотой Стандарт» участвует в марафоне распродаж, предлагая своим покупателям скидки до 50% на золотые и серебряные украшения.

Никакой очереди и давки!

Товара, к сожалению, хватает не на всех покупателей. Поэтому в Америке к Черной Пятнице начинают готовиться с вечера четверга. Люди занимают очередь, чтобы быстрее попасть в магазин и успеть забрать нужный товар. Самая большая очередь состояла из 3000 человек. Немало человек в погоне за скидками получают травмы. Но развитие технологий изменяет ход событий даже в «Черной Пятнице».

Решили приобрести золотые кольца (https://zolotoy-standart.com.ua/catalog/koltsa/), серьги, цепочки, браслет на руку или же другое ювелирное украшение по скидкам? С ювелирным интернем-магазином «Золотой Стандарт» эта покупка будет легкой, быстрой и приятной! Благодаря он-лайн покупкам, Вы спокойно можете выбрать действительно нужный и подходящий товар, оплатить его и забрать в подходящее для Вас время. Никаких давок, лихорадочных покупок и телесных повреждений. Все, что Вам нужно, это гаджет (телефон, планшет, компьютер) и подключение к сети интернет.

Интернет-магазин «Золотой Стандарт» в этом году принял решение, что одного дня не хватает для покупки всего необходимого.… Поэтому в период с 23 по 25 ноября на сайте https://zolotoy-standart.com.ua/black-friday-v-ukriane/. Вы найдете более 100 наименований со скидкой до 50%. Отметьте этот день в своем расписании, чтобы успеть приобрести качественные украшения по сниженной цене!

Черная Пятница – это самые выгодные взаимоотношения в году покупателей и продавцов! Удачных покупок!

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