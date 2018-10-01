Что такое гибридный автомобиль и где покупать для него детали

Автопроизводители гибридов предлагают нам все больше и больше. Как они устроены и где покупать необходимые детали в случае какой-либо поломки?

Для начала нужно усвоить, что автомобили-гибриды бывают настолько разными, что говорить о них как о чем-то одном конкретном не имеет смысла. Единственное, что их всех объединяет — это наличие на борту двух силовых установок различных типов — традиционного двигателя внутреннего сгорания и электромотора. То есть ДВС, работающий на бензине, и электромотор (или электромоторы), работающий от аккумулятора. На этом общее заканчивается, и начинаются различия, даже принципы участия двух типов привода в работе автомобиля могут быть различными. Но стоит отметить, что такие автомобили нуждаются в особом уходе и покупать детали стоит только у качественных производителей, таких как autosteering.ru/p/contacts. Это Интернет-магазин с огромным ассортиментом запчастей для вашей машины.

Как устроены гибридные автомобили

Немного поговорим о технике. Присутствие в одной машине двух типов привода говорит о том, что оба они неидеальны. И применяя оба, конструкторы пытаются взять от каждого привода лучший, обходя недостатки одного за счет преимуществ другого. Так, ДВС не очень хорош в режимах холостого хода и при разгоне автомобиля — потребляет лишнее топливо, сильно отравляет воздух, и ускорение машине предоставляет, мягко говоря, так себе, не слишком интенсивное. Гибридное авто гораздо сложнее обычного, ведь в конструкцию добавляется несколько непростых узлов, которые объективно не могут быть дешевыми.

С другой стороны, электродвигатель отлично показывает себя на холостом ходу — точнее, холостого у него просто нет, он ему не нужен, поскольку он способен сразу, с «выключенного» состояния приступить к делу — отдачи крутящего момента на трансмиссию. Более того, электропривод, будто специально создан для ускорений, ему не нужны секунды и десятки секунд (как в ДВС) на раскрутку, максимальный крутящий момент электромотор развивает прямо с 0 об. за мин! И еще очень полезное свойство присуще электродвигателям: они умеют рекуперировать энергию, то есть при движении машины накатом при включенной передаче электромотор превращается в генератор и отдает энергию обратно в батарею!

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