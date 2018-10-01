Как начать собственный бизнес по аренде и продаже строительного оборудования

Почти всем знакома ситуация, когда начав ремонт, или просто решив что-то починить дома — не находится нужного инструмента. Здесь есть два выхода — либо идти занимать у соседей или знакомых, которые, скажем прямо, совсем не горят кому-то занимать, или обратиться в пункт проката строительных инструментов.

Вот именно об организации такого пункта по прокату строительных инструментов мы и поговорим в данной статье. Наиболее качественным сервисом по данным услугам является компания Viramax где можно арендовать или приобрести даже такое габаритное оборудование как вышки-туры, по ссылке — viramax.ua/vishki-turi. Именно с них нужно брать пример тому кто желает достичь успеха в этом виде бизнеса.

Также у них выгодно закупаться нужными вещами ведь у них огромный ассортимент и демократические цены. Хорошо проанализируйте, какие инструменты вам более необходимы и обладают большим спросом в том или ином районе. Нужно составить план, сколько оборудования вам понадобится для аренды так, чтобы более 90% были активными, то есть находились у клиентов, а оставшиеся 10% на складе. Такие пропорции важно соблюдать, для того чтобы не возникло ситуации, когда вы не сможете предоставить нужные услуги при возникновении такой потребности. В то же время это позволяет максимально эффективно использовать оборудование, активно его эксплуатируя.

Для того чтобы начать такой вид бизнеса вам также придется снять помещение. Чаще всего для этого выбирают место в оживленном месте. Нужно позаботиться и о рекламе своего сервиса. Для этого просто необходимо открыть свой собственный сайт. Также это позволит делать у вас заказ через Интернет, что для некоторых клиентов будет более удобным вариантом. Кроме того стоит отметить, что начинать деятельность проката строительного оборудования нужно с бытовых инструментов, постепенно расширяя ассортимент приобретением более профессионального оборудования, которое стоит в 2-3 раза дороже обычного, но в то же время более качественное и позволяет находиться в эксплуатации более длительное время.

Статьи по теме