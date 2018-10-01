Angela «Всегда сложнее превзойти себя»

Angela — украинская модель, победительница многих международных конкурсов красоты, певица, телеведущая Milan Fashion Week. Ее авторское шоу Angela Show c аншлагом проходило во многих городах Франции, Америки, Китая, Бельгии, Турции, где певица не переставала удивлять своими хитами и нарядами от именитых дизайнеров. Ее сингл Black and White продержался на первой строчке чарта Top -100 single iTunes (USA) две недели подряд, после чего Ангела переехала жить в Нью-Йорк.

После рождения сына Angela вернулась в Украину, но продолжает до сих пор активно гастролировать. Мы решили расспросить у нее о ее истории успеха, любимых городах и ее секретах успеха.

Расскажите свою историю из жизни, которая сильнее всего повлияла на ваше творчество?

Еще с детства мечтала стать певицей, но родители мне говорили, что это «не серьезная профессия» и с такой профессией денег не заработаешь. Поэтому поступала на экономиста, но мечтала о сцене, представляла, как я пою … И у меня свой балет, который помогает мне воплощать на сцене различные мои творческие идеи. Подруги убеждали меня в том, что после окончания высшего заведения я создам семью и музыка мне уже не будет нужна. Но я не хотела отказываться от своей мечты. Вначале мне было трудно представить, как реализовать задуманное. У меня не было ни денег, не связей .Я никогда не участвовала в вокальных конкурсах и у меня не богатые родители. Также не было друзей из шоу – бизнеса, менеджера, который помогли мне построить музыкальную карьеру. Я даже не знала с чего начать. Обучаясь в Киеве, я поставила себе цель : больше не зависеть финансово от своих родителей и от мнений окружающих. Так я начала подрабатывать моделью: съемки для каталогов одежды и в рекламе неизвестных брендов. Первые «серьезные» деньги начала зарабатывать после подписания контракта с модельным агентством. Благодаря возможностям, знакомствам с талантливыми дизайнерами, я начала выходить на турецкие подиумы для показа нарядов. На одном из показов мне нужно было сказать слова благодарности дизайнеру и поблагодарить организаторов показа. Для этого мне был подготовлен текст на турецком языке. Я учила эти слова целую неделю. Для меня это было сложно, так как на тот момент активно изучала английский язык и на турецком могла сказать только несколько фраз. Но мне сильно нравился турецкий певец Таркан и его песни на турецком, которые я знала почти все наизусть. И вот в тот момент, когда забыла слова благодарности, на подиуме я спела одну из его песен. На второй день обо мне начали писать, что модель из Украины покорила турецкий подиум известными турецкими хитами и красивыми крыльями от Victoria Secret’s. На мне тогда был белый купальник, высокие каблуки и под два метра крылья белого ангела. На тот момент я поняла, что пора закончить модельную карьеру и начать реализовывать детскую мечту. Тем более, мне поступило выгодное предложение от турецких продюсеров после чего я осталась жить в Турции. Записала несколько песен, сняла клип.

Вы много путешествуете. В каких странах вы уже побывали и куда хотели б отправиться?

Да, действительно, я много путешествую. И это благодаря моей работе. Последние два года я все меньше бываю в Украине. Появилось больше концертов, съемок за границей. Стала очень востребованной в Турции и в Франции, но не в родной стране .За три года своей музыкальной карьеры, я побывала в Монако, во многих городах Америки, Китая, Франции, Турции, Бельгии, некоторое время жила в Нью-Йорке. Там у меня родился сын Алекс – это были самые приятные моменты из моей жизни. Я бы хотела отправиться в Индию, но как турист. Новые впечатления, новая культура .Мне так же была интересна реакция индейцев, если бы я прошлась в купальнике по пляже. Например, в Арабских Эмиратах на меня оборачивались все мужчины и пытались со мной познакомиться. Это было очень приятно. Еще бы хотелось посетить Польшу, но не как турист. Я б с радостью дала несколько концертов для своих польских поклонников.

В каком городе Вы чувствовали себя по-настоящему счастливой: в Нью- Йорке или в Киеве?

По — настоящему счастливой я чувствовала себя в Нью-Йорке. Я жила там пол года и мне очень понравилось. Еще со школьной скамьи у меня была такая мечта : взять билет в одну сторону и добиться успеха в этом городе с большими возможностями. И это случилось благодаря американским организаторам концертов, которые организовали мне первые гастроли в Нью-Йорке. Возможно, этого бы не случилось, если б мой сингл Black and White не попал в Топ -100 песен на iTunes (USA).

После рождения сына, я вернулась в Украину. Здесь мои родные, близкие, которые помогают мне в воспитании моего малыша. В Америке я бываю только по работе. Возможно, когда сын подрастет, мы вновь вернемся в Нью-Йорк.

В музыке, в творчестве с кого Вы берете пример?

В музыке – это Бритни Спирс. Это мой кумир номер один. Думала еще с детства : «вот выросту и стану как Бритни Спирс!». Тогда я даже покрасила свои волосы в такой цвет как у нее. Начала изучать английский, чтобы понять о чем она поет. Чтобы искупаться в лучах ее славы – приклеила свою фотографию на ее плакате. А для себя решила, что буду исполнять только поп –песни. Но время ее славы прошло и у меня как –то пропал интерес к ее творчеству. Сейчас мой кумир – это я. Всегда сложнее превзойти себя, поэтому последних несколько лет ориентируюсь на ту музыку, которую пишут композиторы в соавторстве со мной. Для меня примером являются истории успешных людей и это не обязательно должны быть музыканты или артисты.

Какие качества помогают Вам добиваться поставленной цели?

Сила воли, упрямство, трудолюбие и понимание того «зачем я это делаю». Люди, у которых не хватает силы воли, часто проигрывают. Следуют такому жизненному принципу : « получить все здесь и сейчас, в ту же секунду». Если этого не случается, то себя твердят « значит – не судьба». Это не правильно. Ведь самое ценное мы получаем спустя время. То есть, нужно набраться терпения, чтобы получить желаемое. Упрямство – это то, что не позволяет свернуть с пути к цели. Сколько бы не говорили, что у тебя не получится, нужно продолжать делать и настаивать на своем. Любить то дело, которым занимаешься, и действовать не зависимо от ситуации – это, наверное, самое главное правило каждого успешного человека.

Что Вы цените в людях больше всего?

В людях ценю преданность. Ценю людей, которые мне говорят все в глаза, а не за моей спиной. Всегда пытаюсь понять действия и поступки людей, которые меня окружают. С момента, когда начала чаще появляться на обложках глянцевых журналов, у меня появилось много поклонников… Жизнь научила быть более сдержанной в своих эмоциях, рассудительной и не принимать поспешных решений. Хоть у меня уже есть ребенок, многие поклонники до сих пор воспринимают меня, словно куклу Барби или красивое лицо с обложки. И есть такие, которые стараются разными способами соблазнить меня : приглашают на кофе в разные страны, дарят подарки или шлют сообщения с красивыми стихами. Это приятно, как любой публичной личности. Но у меня уже все хорошо с личной жизнью и я принадлежу только своему любимому мужчине. И он с пониманием к этому относится и я, со своей стороны, не хочу его разочаровывать.

Angela, дайте небольшие советы нашим читателям: как добиться успеха?

Успех у каждого свой и у каждого свой путь. Я не могу получить опыт вместо кого –то. Нужно, чтобы прошло время и человек понял для чего он рожден. Так часто в жизни бывает, что мы занимаемся все понемногу, но не преуспеваем. Мой главной ошибкой было то, что я стремилась делать все сама. И занималась всем, что нравилось. Организовывала свое шоу Angela Show, работала телеведущей, записывала свои песни, жила по полгода в разных странах, где занималась своей модельной карьерой. Мне не хватало двадцати четырех часов в сутки. Я была карьеристкой. Все что зарабатывала на модельном бизнесе, вкладывала в свое шоу и записи песен. Поэтому, если говорить о моих советах, которые помогли бы каждому добиться успеха – таких не существует. Считаю, что каждый человек уникален и у каждого свой путь. А чтобы преуспеть, нужно задать вопрос себе « для чего я рожден и что у меня в приоритете – карьера или семья».

Мой успех – это каждый раз выбор, труд, жизненные принципы и в каждой ситуации определение приоритетов.

Беседу вел: Виталий Шуляр

Фото: менеджмент Angela

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