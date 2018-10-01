Украинский предприниматель, владелец компании Coal Energy. Обладатель многомиллионного состояния, работает в сфере горнодобывающей промышленности.

Вишневецкий Виктор Викторович: школа и институт

Родился в семье шахтеров – решил следовать стопам своего деда и отца. Школьные годы прошли в Макеевке. После, поступил в институт Донецка, где не только получил высшее образование, но и степень кандидата наук.

Преподаватели часто хвалили юношу – признавали его талант, гордились успехами, помогли написать блестящую работу, которая была признана всеми украинскими коллегами.

После института Виктор Викторович Вишневецкий по профессии работать отказался – принял решение открыть собственное дело, которое должно быть полезным для горняков страны.

Первые шаги в бизнесе и успех НПО «Механик»

В 1997 году Вишневецкий Виктор Викторович открыл собственное дело – на территории завода он предоставлял услуги по ремонту шахтного оборудования. В те годы у горняков не было финансирования – приходилось чинить технику, и отказываться от покупки новой. Этот небольшой бизнес принес Виктору Викторовичу небывалый успех.

Позже НПО «Механик» перерос в небольшой завод. Производили запчасти к оборудованию, а позже разработали свои электродвигатели.

Отлаженная работа предприятия позволяла инвестировать деньги в новый проект. Вишневецкий Виктор Викторович выбрал добычу полезных ископаемых, и купил первые шахты.

Coal Energy Вишневецкого выходит на новый уровень

Виктор Викторович начал активно приобретать месторождения полезных ископаемых. Первые шахты были приобретены в 2003 году, а к 2012 их насчитывалось более десяти.

Сегодня Coal Energy – является одним из крупнейших холдингов в Украине. Под его влиянием все та же ремонтная мастерская, несколько заводов, в том числе, сталелитейный, а также возрожденные шахты.

Вишневецкий ставит перед собой цель – выйти на рынок Европы и стать надежным партнером для зарубежных коллег.

Поскольку Вишневецкий – человек верующий, он решил отдать дань церкви, и называл все свои шахты именами прославленных святых. Он строит церкви в разных регионах Украины, помогает финансами детским домам и больницам.

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