Безопасность дорожного движения и меры, принятые для ее улучшения

Транспорт является одним из основных секторов экономики, который обеспечивает занятость и благосостояние населения, но все чаще связан с потенциальной угрозой. Безопасность дорожного движения является важным элементом мобильности общества. Автомобиль является самым опасным из всех видов транспорта, и именно он приносит наибольшие потери, выраженные числом погибших.

Каждый день число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Европе сопровождается крушением круизного лайнера среднего размера. Каждый год более 40000 человек умирают на дорогах стран ЕС, а еще 1,7 миллиона получили ранения. Выражая это по-другому, каждый восьмидесятилетний гражданин закончит свою жизнь в среднем на 40 лет раньше, и каждый третий житель отправится в больницу после дорожно-транспортного происшествия.

Развитые страны уже давно понимают, что помимо чисто гуманного аспекта сокращения человеческой боли и страданий благодаря инвестициям в эффективное сокращение дорожно-транспортных происшествий и их жертв можно экономить ресурсы, намного превышающие расходы, которые в настоящее время поглощают потерю производительности, реабилитацию жертв и ликвидацию последствия несчастных случаев. Ограждение мостовое двухстороннее один из самых эффективных способов уменьшить последствия аварий. Но даже это не сводит к нулю негативный эффект дорожно-транспортных происшествий.

Транспортный сектор в странах Европейского союза насчитывает более 10 миллионов человек и составляет около 10% ВВП ЕС. Общая стоимость дорожно-транспортных происшествий в Союзе оценивается в 160 млрд. евро в год, что эквивалентно примерно 2% от ВВП Сообщества. Между тем, в России ежегодные потери от дорожно-транспортных происшествий оцениваются более чем на 2% ВВП — более или менее так же, как и ресурсы, которых не хватает нашей стране в плане покрытия социально-экономических издержек дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому следует подумать о том, как эффективно предотвратить эти ненужные потери.

Поскольку расходы на безопасность дорожного движения характеризуются высокой рентабельностью, правильное инвестирование в повышение безопасности дорожного движения позволит сэкономить ресурсы, которые затем могут быть потрачены на экономическое развитие.

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