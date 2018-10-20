Блендеры: виды и особенности выбора
Блендер – полезный кухонный прибор, активно используемый для приготовления разнообразных блюд. Выполняет задачи смешивания и измельчения продуктов.
Лучшие блендеры в интернет-магазине позволяют выполнять необходимые задачи – нужно только выбрать вариант, оптимально подходящий для индивидуальных потребностей в эксплуатации.
Важные параметры выбора блендера
- Материал изготовления чаши: пластик и стекло. Пластмасса не боится ударов, проста в уходе, стекло – долго сохраняет эстетичность, не меняет цвет, экологично, но стоит быть осторожным, чтобы не разбить чашу.
- Объем чаши: все зависит от индивидуальных потребностей – для приготовления детского питания не нужен большой объем. Модели с объемными чашами нужны для большой семьи, когда нужно сразу измельчить значительное количество продуктов.
- Скорость работы: чем больше скоростей у модели, тем больше блюд можно качественно приготовить с ее помощью. Максимальное значение – около 30.
- Режимы: как и другая техника, блендеры обладают стандартными и дополнительными опциями. Важными являются турборежим и импульсный режим. Первый позволяет устройству функционировать на максимальную мощность, второй – обеспечивает работу с короткими перерывами.
- Условия комфорта – это различные особенности, которые позволяют использовать блендер наиболее удобно. Например, удлиненный шнур или возможность фиксации на стене.
Какие виды блендеров представлены на рынке?
- Стационарные модели или шейкеры предназначены для выполнения небольшого спектра задач. Чаша из пластика или стекла фиксируется на специальной подставке. Основной функциональный элемент – нож, который измельчает продукты. Назначение: взбивает, измельчает, позволяет готовить супы-пюре, муссы, шейки, коктейли. Преимущества: функциональность, удобное использование – вы не устаете, поскольку не нужно держать устройство в руках, кроме основных, некоторые модели оснащены дополнительными опциями. Не подходит для работы с мясом, орехами, твердыми овощами и фруктами.
- Блендер-измельчитель является функциональной противоположностью первого типа, поскольку предназначен именно для измельчения мяса для фарша, фруктов и овощей. Этот прибор универсален, мощность – не ниже 350 Вт, что и позволяет работать с указанными продуктами. В процессе работы, чтобы не перегружать прибор, рекомендуется делать короткие перерывы.
- Погружные модели – ручное устройство, которое выполнено из металла и пластика, состоит из погружной части и рукоятки-ноги. Подходит для работы с разными продуктами, включая горячие. Устройства мощные, простые в использовании и эффективные.
- Модели типа «комби» сочетают особенности и функционал погружного прибора и измельчителя. В комплектации, в зависимости от бренда и модели, имеются различные насадки для работы с яйцами, сливками, кремами и многие другие.
Мощность устройства
Минимальными показателями мощности обладают шейкеры – но для их назначения мощности в 200-250 Вт хватает. Более функциональные и универсальные модели имеют мощность более 300 Вт, чтобы работать с твердыми продуктами и мясом нужно как минимум 500 Вт. Чем выше данный показатель, тем больше скорость вращения ножей.
Выбирая блендер, стоит остановиться на надежных торговых марках, которые предлагают гарантированное качество и отмечены пользователями и экспертами. Наиболее известные производители: Bosch, Redmond, Braun, Polaris, Moulinex, Gorenje. В ассортименте представлены варианты с различным набором опций. Исходя из индивидуально поставленной задачи, вам легко будет найти лучшую модель.