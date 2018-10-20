Блендеры: виды и особенности выбора

Блендер – полезный кухонный прибор, активно используемый для приготовления разнообразных блюд. Выполняет задачи смешивания и измельчения продуктов.

Лучшие блендеры в интернет-магазине позволяют выполнять необходимые задачи – нужно только выбрать вариант, оптимально подходящий для индивидуальных потребностей в эксплуатации.

Важные параметры выбора блендера

Материал изготовления чаши: пластик и стекло. Пластмасса не боится ударов, проста в уходе, стекло – долго сохраняет эстетичность, не меняет цвет, экологично, но стоит быть осторожным, чтобы не разбить чашу.

Объем чаши: все зависит от индивидуальных потребностей – для приготовления детского питания не нужен большой объем. Модели с объемными чашами нужны для большой семьи, когда нужно сразу измельчить значительное количество продуктов.

Скорость работы: чем больше скоростей у модели, тем больше блюд можно качественно приготовить с ее помощью. Максимальное значение – около 30.

Режимы: как и другая техника, блендеры обладают стандартными и дополнительными опциями. Важными являются турборежим и импульсный режим. Первый позволяет устройству функционировать на максимальную мощность, второй – обеспечивает работу с короткими перерывами.

Условия комфорта – это различные особенности, которые позволяют использовать блендер наиболее удобно. Например, удлиненный шнур или возможность фиксации на стене.

Какие виды блендеров представлены на рынке?

Стационарные модели или шейкеры предназначены для выполнения небольшого спектра задач. Чаша из пластика или стекла фиксируется на специальной подставке. Основной функциональный элемент – нож, который измельчает продукты. Назначение: взбивает, измельчает, позволяет готовить супы-пюре, муссы, шейки, коктейли. Преимущества: функциональность, удобное использование – вы не устаете, поскольку не нужно держать устройство в руках, кроме основных, некоторые модели оснащены дополнительными опциями. Не подходит для работы с мясом, орехами, твердыми овощами и фруктами.

Блендер-измельчитель является функциональной противоположностью первого типа, поскольку предназначен именно для измельчения мяса для фарша, фруктов и овощей. Этот прибор универсален, мощность – не ниже 350 Вт, что и позволяет работать с указанными продуктами. В процессе работы, чтобы не перегружать прибор, рекомендуется делать короткие перерывы.

Погружные модели – ручное устройство, которое выполнено из металла и пластика, состоит из погружной части и рукоятки-ноги. Подходит для работы с разными продуктами, включая горячие. Устройства мощные, простые в использовании и эффективные.

Модели типа «комби» сочетают особенности и функционал погружного прибора и измельчителя. В комплектации, в зависимости от бренда и модели, имеются различные насадки для работы с яйцами, сливками, кремами и многие другие.

Мощность устройства

Минимальными показателями мощности обладают шейкеры – но для их назначения мощности в 200-250 Вт хватает. Более функциональные и универсальные модели имеют мощность более 300 Вт, чтобы работать с твердыми продуктами и мясом нужно как минимум 500 Вт. Чем выше данный показатель, тем больше скорость вращения ножей.

Выбирая блендер, стоит остановиться на надежных торговых марках, которые предлагают гарантированное качество и отмечены пользователями и экспертами. Наиболее известные производители: Bosch, Redmond, Braun, Polaris, Moulinex, Gorenje. В ассортименте представлены варианты с различным набором опций. Исходя из индивидуально поставленной задачи, вам легко будет найти лучшую модель.

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