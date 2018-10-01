Жилой комплекс «Срібний дім» в Трускавце предланает жилье премиум-класса

Жилой комплекс «Срібний дім» на улице Роксоланы, 14. находится в уютном уголке Трускавца, рядом с основными зданиями города. Упорядоченный и спокойный район подарит убедительное ощущение безопасности и тишины, однако в то же время позволит Вам чувствовать себя в центре событий. Фасад семиэтажного дома будет выполнен в сдержанных, спокойных цветах, с большими, панорамными окнами, идеально гармонирует с общей концепцией города. «Срібний дім» предлагает Вам 8 квартир на этаже, 6 из которых — однокомнатные, двухкомнатная и трехкомнатная квартира. Удобная планировка и возможность внесения изменений в нем — все для Вашего комфорта и уюта.

Для жителей и гостей ЖК Срібний дім будет работать современний ресепшен, где они смогут воспользоваться всеми видами наших услуг и получить помощь в решении любых ситуаций. На первом этаже размещены коммерческие помещения, которые впоследствии будут для жителей жилого комплекса замечательным семейным рестораном, косметологическим центром и школой развития для детей.

Также жилым комплексом предусмотрены:

бесшумный, комфортный лифт;

удобные пандусы для заезда с детскими колясками;

возможность построения детской площадки рядом с домом;

подземный паркинг для автомобилей.

Продажа квартир в ЖК Серебрянный дом

Продажа квартир осуществляется с подписанием предварительного договора купли-продажи, где будут прописаны права и обязанности обеих сторон, указанные все детали и условия сделки. У Вас будет возможность приобрести квартиру с ремонтом, предусматривающий сотрудничество с дизайнером для каждого клиента индивидуально. В случае приобретения квартиры под ремонт, в ее стоимость будут входить:

— металлопластиковые окна и балконные двери 5-камерный профиль, 2-камерный стеклопакет, внешние металлические водостоки;

— входные двери, металлические с накладками из МДФ, противопожарные;

— высота этажа:

коммерческого — 3,5 м.

с 2 по 6 этажи — 3 м.

— межквартирная и межэтажных шумоизоляции;

— монолитное железобетонное межэтажное перекрытия, установления песчано-цементных стяжек;

— внутренние перегородки санузлов-кирпичные, межкомнатные — гипсоблоки;

— утепление стен минеральной ватой;

— комбинированная вентиляционная система;

— итальянский газовый котел, установки теплого пола в коридоре, санузле и кухне;

— водопровод, установка счетчика;

— газопроводные трубы, выводы к котлу и плиты, установка газового счетчика;

— электропроводка к распределительного щитка, розетка в котел, установка электросчетчика;

— дымоходная система из нержавеющей стали;

— оптоволоконный интернет;

— телевидение;

— видеонаблюдение.

Статьи по теме