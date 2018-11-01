Лицензия УНЛ и новый сервис Космолот

В Украине регулируется деятельность по азартным играм. Это означает, что государство контролирует организации, решившие вести бизнес в этой области, выдавая лицензии, разрешения и заявления. В зависимости от типа азартных игр соответствующая лицензия предоставляется министром финансов или директором камеры налогового администрирования, а организация азартных игр без лицензии наказуема. Если вы не знаете, какому сервису игровых автоматов можно довериться, то мы советуем вам недавно открывшуюся лотерею https://cosmolot.com.ua/. Она имеет лецензию УНЛ, так что вы можете быть уверены в качестве предлагаемых услуг. Стоит также отметить, что сервис Космолот имеет внушительный ассортимент слот-машин, и убедиться в этом вы можете, перейдя по ссылке —https://cosmolot.com.ua/slots.

Какова роль закона в сфере азартных игр?

Закон о внесении изменений в азартные игры определяет сферу действия и условия правовой азартной игры — для этой цели были установлены критерии для каждой компании, подающей заявку на получение лицензии на данный вид азартной деятельности. Концессии и разрешения (для ставок и наличных бинго) предоставляются в течение 6 лет, однако вы можете попросить их изменить. Если игорная компания нарушает условия лицензии, компетентный административный орган может отозвать ее полностью или частично.

Каковы различия между лицензиями на азартные игры и кто их дает?

Вопрос о концессии или разрешении представляет собой государственную гарантию того, что данная компания имеет право работать в секторе азартных игр, что имеет особое значение из-за общественных интересов и безопасности государства и граждан.

В отличие от лицензии, концессия предоставляется за строго определенную экономическую деятельность, которая может быть покрыта государственной монополией. Организация азартных игр, взаимных ставок, карточных игр и игровых автоматов, а также проведение мероприятий в этой области разрешается на основании соответствующей лицензии, разрешения или уведомления.

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