За справкой в Интернет

Раньше для того, чтобы получить доступ к какой-то информации, нужно было идти писать официальный запрос и в течение положенных законодательством дней ожидать, когда же на запрос придёт официальный ответ. В случае, когда информация нужна была срочно, такое промедление было недопустимым, но ничего поделать с буквой закона было нельзя. Раньше положенного срока справки не выдавались.

Однако, с модернизацией всех систем и структур и их массовой компьютеризации получить доступ к таким данным стало намного легче. Так, к примеру, если сегодня вам нужно получить полный доступ к информации о данных из реестра налогоплательщиков (информация очень важная и незаменимая в ряде случаев), вы можете теперь не обращаться в налоговую службу по месту жительства этого налогоплательщика (хорошо, если он находится в вашем городе, а не в другом), а просто воспользоваться услугами сайта YouControl. Вот тут есть вся информация, касающаяся юридических лиц, просто пройдите по ссылке — https://youcontrol.com.ua/content/ua/platnikiv-podatkiv-juridichnih-osib/.

Пользоваться поисковой системой сайта не сложно, для этого не нужно обладать специальными навыками. Достаточно будет просто прислушиваться к рекомендациям, обращать внимание на подсказки и интуитивный интерфейс.

Насколько точная предоставляемая информация и можно ли ей доверять? Этот вопрос часто задают пользователи сервиса. Что же, если вы пользуетесь сайтом впервые, сомнения действительно могут возникать, но вот те, кто уже не единожды пользовались его услугами, хорошо знают, что здесь актуальная и точная информация, в достоверности которой не нужно сомневаться. И вы имеете к ней свободный доступ в любое удобное для вас время и в том количестве, которое вам необходимо для работы.

Так стоит ли дальше продолжать искать знакомых в налоговой службе, носить презенты, унижаться и просить, чтобы получить доступ к открытой информации, которую получить можно за считанные секунды? Таким удобным удаленным образом можно получать данные из различных государственных реестров в любое удобное для себя время.

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