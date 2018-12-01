Почему скайп — единственно правильный инструмент в изучении английского?

Давайте сделаем простой и неприятный вывод. Как минимум 10 лет изучения английского в школе, еще 2-3 года в институте и техникуме – как результат, неспособность составить простое предложение. Невозможность объясниться с носителем языка, почти полное непонимание речи.

Обратите внимание – вы отдаете больше десятка лет на изучение языка, при этом проявляете хорошее усердие и внимательность. А как получается, что при прибытии в любую англоязычную страну, человек бегло начинает говорить через 5-8 месяцев?

В чем парадокс или проблема?

Основная ошибка – неправильное изучение языка. Наша школьная и университетская программа построены на выполнении перевода с английского на русский. Еще более глупая ошибка – запоминание текста на английском и его последующий пересказ. В итоге, ученик или студент подобны автомату. Заучивание, но отсутствие элементарных навыков по построению разговора и свободы в беседе с носителем английского языка.

Как выйти из этого тупика?

Лучшее решение – начать говорить. Методом проб и ошибок. Английский по скайпу построено именно по такому принципу как учат говорить ребенка с самого детства. Слушать, повторять и самостоятельно строить новые предложения.

Другого более эффективного варианта в природе просто не существует. Не нужны конспекты, учебники и заучивание слов. Какой от них толк? Ведь именно так успешно осваивают язык при переезде в другую страну. Никто же не ходит с конспектом и не записывает предложения. А тем более заучивает слова. Все достигается на уровне автоматизма. Именно поэтому обучение английскому языку через скайп в чем-то повторяет обучение ребенка разговору с самого рождения. Но с тем преимуществом, что взрослый человек подходит к этому осознанно и с диким желанием свободно говорить через несколько месяцев.

А почему язык лень учить? Пугает сама перспектива сидения за учебником и заучивания слов и грамматики. Забудьте про это. Ваш инструмент знания языка – скайп и преподаватель, которые дадут вам новую свободу в общении! Пользуйтесь проверенными и эффективными средствами.

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