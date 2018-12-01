Обзор модели Air More Uptempo

Известный бренд спортивной обуви – компания Найк, не перестаёт радовать своих покупателей интересными моделями стильной и качественной обуви. И если вы ищите максимально комфортную пару, которая бы была в классическом исполнении относительно стилистического воспроизведения деталей, вам стоит обратить своё внимание на такую модель, как nike air more uptempo. В таких кроссовках вам будет удобно ходить весь день, а правильно подобранный их размер позволит вам забыть о том, что на ногах у вас обута спортивная обувь. Что касается внешних особенностей модели, то подчеркнуть хотелось бы баскетбольный стиль, такой модный в 90-х годах. Обувь имеет классические амортизаторы, что очень удобно во время ходьбы, а буквы в стиле граффити придают кроссовкам стильный внешний вид.

Довольно часто можно услышать вопрос от тех, кто впервые выбирает обувь Найк, насколько она устойчива к погодным явлениям? Не потрескается ли поверхность кроссовок? Комбинированный вариант натуральной и синтетической кожи позволяет добиться максимальной прочности верха обуви. Даже при интенсивных физических нагрузках (если вы решите позаниматься спортом в этих кроссовках) их поверхность не деформируется и не потрескается от такого сильного внешнего воздействия.

Амортизирующие свойства обеспечивает пеноматериал, который используется для подошвы обуви. Специалисты отмечают его высокие показатели сцепления с различными поверхностями, в том числе и с паркетом. Обувь не скользит даже на гладком паркете, так что вы можете не переживать, что утратите равновесие.

Что же касается возможности сочетать эту модель со спортивным стилем своей одежды, то это один из лучших вариантов. Дополнив свой образ модными

кроссовками, вы придадите ему неповторимый стиль.

Кроссовки Найк – это не только стильно и модно, но и удобно. И у вас будет возможность в этом убедиться, если вы решите приобрести именно эту модель. В прохладный день вашим ногам не будет холодно, тогда как в жаркий день обувь не будет парить, позволяя коже дышать, а вам чувствовать себя максимально комфортно.

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