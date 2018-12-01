Где взять зарядку для макбука?

Пришедшие на смену громоздким ноутбукам макбуки порадовали пользователей. Однако, чтобы в полной мере иметь возможность насладиться их функционалом, нужно позаботиться о том, чтобы устройство имело зарядку. Однако, довольно часто, когда макбук покупается с рук, и речь идёт о приобретении не нового устройства, оно продаётся без зарядки. Можно ли отдельно её где-то докупить? Ведь, в противном случае, макбук станет бесполезным металлоломом, который невозможно зарядить.

К счастью, сегодня зарядка для Macbook Pro и для других моделей макбуков продаётся в Интернете. И даже если в вашем городе нет магазина, где продаются комплектующие и аксессуары для ноутбуков, вы можете приобрести её удаленно. Для этого нужно знать модель своего макбука. Ведь, специалисты не рекомендуют использовать для зарядки не родное устройство для подзарядки. Во-первых, оно может не подойти по размеру разъёма, во-вторых, вы можете столкнуться с таким явлением, что не родная зарядка «посадит» ваш макбук.

Что касается стоимости зарядных устройств, то она сегодня вполне доступная. И вы можете в Интернет магазине приобрести за небольшие деньги оригинальное зарядное устройство.

Как оно попадёт к вам? Для этого нужно будет воспользоваться оформлением доставки. Выбрав наиболее удобный для себя способ, нужно будет просто указать, куда вы хотите, чтобы вам было доставлено ваше зарядное устройство.

С новым зарядным устройством ваш макбук будет полноценным гаджетом, готовым к использованию.

Кстати, именно зарядное устройство довольно часто становится причиной того, что макбуки приносят в сервис на ремонт. Если устройство не заряжается – в первую очередь, эксперты рекомендуют проверить старое зарядное. Если проблема в нём, то достаточно будет провести его замену, как макбук вновь заработает. Так что, если у вас проблемы с макбуком, проверьте прежде зарядку. Если причина в ней, вы сэкономите деньги на ремонте и ограничитесь только расходами на покупку новой.

Теперь, когда вы знаете, где приобрести зарядное устройство для макбука, вы можете рассматривать для себя варианты покупки гаджета даже без зарядки. Как правило, такие устройства продаются дешевле, но доукомплектовав их зарядными, вы получите полноценные компьютерные гаджеты, готовые к работе.

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