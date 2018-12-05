Де в Києві жити добре: масив Нижній Печерськ

Скільки потрібно заплатити, щоб переїхати в квартиру на Нижньому Печерську, і чому цей мікрорайон рахується престижним та зручним для життя.

П’ятий рік поспіль портал з’ясовує, де в Києві жити добре, в рамках голосування за кращий район столиці. У попередній публікації редакція вивчала мікрорайон Татарка. У цьому матеріалі розглянемо особливості інфраструктури Нижнього Печерська на правому березі Києва, вивчимо динаміку цін на квадратні метри і розповімо, скільки коштує найдорожчий пентхаус у історичному центрі міста.

Нижнім Печерському умовно називають частину Печерського району столиці, розташовану між станціями метро «Печерська» і «Видубичі».

У 60-80-ті роки квартири в печерських п’ятиповерхових будинках отримували виключно народні депутати і чиновники держапарату. З приходом незалежності профіль житлового масиву змінився: поруч зі «сталінками» з’явилися висотні будинки, відкрилися супермаркети і дорогі бутики. Чи не змінилося одне — Нижній Печерськ як і раніше рахується самим респектабельним районом столиці.

На території масиву розташовані Національний університет культури і мистецтв, Академія муніципального управління та Університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого. З визначних пам’яток — Музей сновидінь, Видубицький монастир і найбільший в Україні Ботанічний сад, який займає площу 130 га.

Транспортна інфраструктура Нижнього Печерська представлена наземним і підземним міським транспортом. У житловому масиві курсують автобуси, маршрутки і тролейбуси. Станції метрополітену розташовані уздовж зеленої гілки: «Печерська», «Дружби народів» та «Видубичі». Доїхати на метро до центру Києва можна за десять хвилин, а на автомобілі — п’ять.

Головні проблеми Нижнього Печерська — пробки в годину пік і вузькі вулички у дворах, позбавляють мешканців можливості паркувати автомобілі. Перша проблема вирішується прогулянкою до метро, над другою працюють забудовники, закладаючи в проект новобудов підземні паркінги.

Житловий фонд Нижнього Печерська становить 357 багатоквартирних житлових будинків: 27% будівель до 5 поверхів, 57 ー 5-9-поверхових, 5 ─ 10-16-поверхових і 11 — вище 16 поверхів.

117 квартир в будинках типу «стара цегла», 106 — в «сталінках», 36 — в будівлях типу «український цеглина», 21 — «покращений цегла», 18 — в будинках дореволюційної споруди, 15 — в будинках типу «стара панель» і по одному реченню в будинках типу «українська панель» і «типова панель».

Вторинний ринок нерухомості Нижнього Печерська

На 5 листопада 2018 року купити квартиру на Нижньому Печерську можна, вибравши з 927 пропозицій продавців вторинного житла на сайті Domik.ua. У таблиці нижче детально розписано, які квартири пропонуються до покупки (нижня і верхня межі їх вартості).

За інформацією спеціалізованих агентств, середня вартість квартир на Нижньому Печерську з 1 січня по 2 листопада нинішнього року знизилася на 6,02%. Так, середня стартова ціна квадратного метра з початку року впала з $ 1911 до $ 1796.

Новобудови масиву Нижній Печерськ

Станом на 2 листопада 2018 року купити квартиру в новобудові Нижнього Печерська можна в 18 житлових комплексах. З них 9 багатоповерхових будинків преміум-класу, 7 ─ бізнес-класу і 2 ー комфорт-класу.

Девелопер ЖК Sky Hill розповів про особливості будівництва на Нижньому Печерську

— Чому в «Скай Хіллі» тільки шість поверхів? Вартість земельних ділянок в центрі столиці висока, і зазвичай забудовник проектує якомога більше поверхів, щоб новобудова швидше окупилася.

— Ми любимо Нижній Печерськ з його туристичними місцями, зеленими скверами і історичними особняками, тому не хотіли вибудовувати посеред цієї краси висотку зі скла і бетону. Такі будинки позбавлені душі і характеру, а сусіди часто не знайомі один з одним. «Скай Хілл» — щось зовсім інше. Це клубний будинок, в якому сучасні технології гармонують з затишком. Ми будували не просто коробку з цегли, а місце, яке мешканці будуть називати будинком. Тому в «Скай Хілл» всього 6 поверхів і 36 квартир.

— Ви пропонуєте зону відпочинку на даху. Розкажіть докладніше про цю особливість будинку.

— З даху будинку відкривається неймовірний вид на Дніпро з його затоками і островами. Ми не могли позбавити мешканців задоволення насолоджуватися видом, тому зробили в «Скай Хіллі» панорамні вікна і оглядовий майданчик на даху, де облаштували зони відпочинку, висадили рослини. За бажанням мешканців можна розмістити на даху барбекю, тенісний стіл, шезлонги.

— У ЖК Sky Hill всього 36 квартир. Скільки варіантів планувань ви пропонуєте?

— У нас кілька планувань — це той випадок, коли будь-який покупець може вибрати саме ту квартиру, про яку він мріяв. Компактні планування розроблені й оптимізовані таким чином, щоб виключити нефункціональні зони і мінімізувати щомісячні комунальні витрати. Самостійним особистостям підійдуть доступні однокімнатні квартири і студіо від 19 до 40 кв. м. Молодим сім’ям варто доглянути собі затишну двокімнатну квартиру площею 50 кв. м.

Висновки

Особливості Нижнього Печерська — місце в історичному центрі столиці поруч з метро, Ботанічним садом та Видубицьким монастирем.

У мікрорайоні — 18 новобудов бізнес, преміум і комфорт-класу. У кожній з них забудовники пропонують квартири різного типу. Вартість квадратного метра — від 22 760 грн в бізнес-класі до 111 190 грн в клубному будинку класу «преміум».

Мінімальна вартість однокімнатного житла на вторинному ринку Нижнього Печерська становить $ 35 000. Квартира розташована на вулиці Мічуріна, 2, в 15 хвилинах ходьби від станції метро «Дружби народів».

Найдорожчий пентхаус мікрорайону коштує $ 1,9 млн. Дизайнерська трирівнева квартира знаходиться на вулиці Ковпака, 17, в п’яти хвилинах ходьби від станції метро «Либідська».

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