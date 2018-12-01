Сумка – желанный подарок для женщины

Предпочитаете дарить полезные подарки? Похвальное решение. Особенно, если тот, кому вы собираетесь преподносить презент, как и вы, ценит полезные вещи.

Если речь идёт об особе прекрасного пола, то вы не прогадаете, если выберете такой вариант, как сумка женская кожаная. Вряд ли вы найдёте женщину, равнодушную к этому аксессуару. Более того, лишних сумок в гардеробе у милых дам просто не бывает. А если учесть совет кутюрье и дизайнеров сочетать сумки с цветом обуви, подбирая их отдельно под разные комплекты одежды, то не сложно догадаться, что женщина будет рада любой сумке. Однако, при выборе нужно будет всё-таки руководствоваться такими важными рекомендациями, как следующие советы.

Если вы хотите подарить сумку молодой девушке, и она предпочитает в одежде спортивный стиль, редко когда ходит на шпильках, и отдаёт предпочтение джинсам и ботинкам, то правильнее будет подарить ей такой вариант, как сумка-рюкзак. Довольно вместительная, она обязательно понравится новой владелице. Касательно цвета, можно отдать предпочтение строгим однотонным расцветкам, а можно выбрать расписанную кожу. Такие рюкзаки с принтами сегодня необычайно модны.

Если речь идёт о выборе сумки для женщины средних лет, которая ведёт деловой образ жизни, то можно отдать свой голос в пользу выбора сумки-портфеля. Туда можно положить документы. Сумка выглядит очень представительно, и обязательно будет использоваться своей хозяйкой.

На что ещё обратить внимание при выборе сумки на подарок? Конечно же, на фурнитуру изделия. Замки должны быть надежными и прочными. Ведь, сломанный замок у сумки – приговор. Конечно же, можно отнести изделие в ремонтную мастерскую, но это лишние хлопоты. Поэтому лучше будет, если сумка будет с надежным и крепким замком.

Обилие декоративных элементов и фурнитуры «для красоты» способно придать изделию дешевый вид. Поэтому, не стоит увлекаться. Особенно, если будущая обладательница сумки достаточно консервативна в своих взглядах.

Что касается длины ручек, то удобнее, если у сумки будет 2 пары ручек, позволяющих хозяйке самой решить, какая ей длинна удобнее. Сумки с короткими ручками удобнее носить в руках, а вот сумку на длинной шлейке можно повесить на плечо.

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