Вылечить рак за границей реально?

Давно известно, что лечение рака за рубежом более успешно, чем в нашей стране. Недаром именно за исследования в этой области зарубежные ученые недавно получили Нобелевскую премию. Узнайте, как расчитывается стоимость лечения рака за рубежом. Прочитайте, какие отзывы о лечении рака за рубежом.

Нобелевская премия за лечение рака за границей

Два исследователя из США и Японии выиграли Нобелевскую премию в области медицины в октябре 2018 года за открытия, которые произвели революцию в лечении рака, превратив иммунную систему организма в средство для борьбы с опухолями, что однозначно поможет сохранить неисчислиме количество жизней. Джеймс Эллисон из Техасского университета им. М. Д. Андерсона и Тасуку Хонджо из Киотского университета узнали, как рак может затормозить иммунную систему и как снять эти тормоза, что может существенно повлиять на стоимость лечения рака за границей .

Их работа, проведенная еще в 1990-х годах, позвволила разработать лекарства, известные как «ингибиторы контрольных точек», которые впервые использовались для лечения смертельной меланомы рака кожи, но теперь они используются для растущего списка опухолей на еще более поздниз стадиеях. Препараты стали совершенно новым способом лечения опухолей, своего рода иммунотерапией, которую врачи могли добавить в свой стандартный арсенал хирургии, радиации и химиотерапии.

Исследование было «вехой в нашей борьбе с раком», — заявила Нобелевская ассамблея Каролинского института Швеции, объявив награду. Оба ученых разделит приз в размере 9 миллионов крон ($ 1,01 миллиона).

«Не все пациенты реагируют на это лечение, но для тех, кому оно помогло, это стало огромным вкладом в жизнь», — сказала Associated Press д-р Арлин Шарп, сопредседатель комиссии по микробиологии и иммунобиологии в Гарвардской медицинской школе. «Есть пациенты, укоторых еще более десяти лет назад был невероятно плохой прогноз, и теперь, спустя десятилетие, они живут нормальной жизнью».

Доктор Джедд Вольчок, руководитель службы меланомы и иммунотерапии в Рак-центре Мемориала Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке, сказал: «Неисчислимое количество жизней … было спасено наукой, кв которой они стали первооткрывателями».

Действительно, препарат, основанный на исследовании Хонджо, использовался для лечения бывшего президента Джимми Картера, у которого была диагностирована меланома в 2015 году, которая распространилась на его мозг. Через год он объявил, что больше не нуждается в лечении.

Ученые пытались на протяжении столетия использовать иммунную систему против рака, но это была настоящая борьба. Обычно ключевые борцы иммунной системы, называемые Т-клетками, ищут и атакуют захватчиков. Но по не совсем понятным причинам трудно было перевернуть их против рака.

В интервью Эллисон сказал, что он не пытался изначально вылечить рак, а хотел понять, как работают Т-клетки, когда в Калифорнийском университете в Беркли он изучал белок под названием CTLA-4. Он узнал, что белок может тормозить Т-клетки, создавая так называемую «контрольную точку». Затем он создал антитело, которое блокировало действие белка — другими словами, оно блокировало тормоза, чтобы Т-клетки могли выполнять свою работу. Работая отдельно, Хонджо обнаружил еще один белок под названием PD-1, который также препятствует способности Т-клеток атаковать рак, но несколько иначе.

Исследования Эллисон привели к разработке препарата Yervoy, одобренного в 2011 году после того, как исследования показали, что он увеличил выживаемость некоторых пациентов с поздней стадией меланомы. Несколько лет спустя разработчики создали препараты, которые блокировали PD-1, который открыл Хонджо — Keytruda и Opdivo, которые теперь обычно рекламируются по телевизору.

Эллисон отметил, что самая большая проблема с иммунотерапией заключается в том, чтобы узнать, почему она помогает некоторым пациентам, а некоторым нет, и как сочетать ее с традиционными методами лечения для улучшения результатов и уменьшения побочных эффектов.

Как узнать цены на лечение рака за границей

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Итак, чтобы принять решение, нужно осуществить ряд совсем несложных шагов:

Определиться с медицинскими координаторами, к которым вы обратитесь за помощью. Однозначно проще воспользоваться их услугами, потому что они владеют полным спектром информации по медицинским учреждениям выбранной вами страны. Зайти на сайт координатора и заполнить контактную форму всей требуемой информацией. Это, как правило, имя, фамилия, электронный адрес, телефон и причина обращения за помощью. Через очень непродолжительное время с пациентом для уточнения вопросов и деталей свяжется медицинский координатор по указанному в форме телефону. По требованию координатора нужно будет отправить все имеющиеся на данный момент медицинские документы. Это могут быть выписки, МРТ снимки, КТ снимки, результаты анализов, рентгеновские снимки, и так далее. Возможно, дальше с пациентом свяжется профильный доктор. Далее, буквально через несколько дней медицинский координатор отправит на рассмотрение пациента доступные и самые лучшие в его случае программы лечения в лучших медицинских центрах.

Таким образом, обращение к медицинским координаторам позволит сэкономить время, такое драгоценное и важное для любого больного.

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