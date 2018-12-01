Морские контейнерные перевозки – надежно и экономно

Одним из самых поверенных, надежных и налаженных способов, известных сегодня представителям бизнеса и частным лицам, когда нужно транспортировать объемные грузы на большие расстояния, специалисты называют способ морских контейнерных перевозок. При этом, если учесть, как хорошо налажено морское сообщение между странами, таким образом можно доставить груз в любой уголок мира, главное, чтобы там были проложены морские маршруты.

О плюсах перевозки грузов морем

Когда речь заходит о том, чтобы перевезти крупно габаритные грузы, товары нестандартных размеров и форм, и нужно преодолеть большое расстояние, то в 90% случаев владельцы груза или его покупатели настаивают на доставке его в контейнерах морем. И они абсолютно правы, ведь, это:

Безопасно – доставка грузов морем наиболее безопасная. Так, как свидетельствует статистика, на этот вид транспортировки приходится меньше всего страховых случаев. Поэтому, тем, кто беспокоится о сохранности груза, обязательно стоит рассмотреть для себя этот вариант.

Экономия – сама по себе такая контейнерная морская доставка довольно дешевая. Если же речь идёт о небольшой партии груза, то в этом случае отправитель платит только за то место, которое он занимает в контейнере. Это снижает расходы на доставку.

Что нужно учесть, выбирая доставку грузов морем

Однако, если вы рассчитываете отправлять грузы морем, вам стоит учесть один важный момент. В среднем сроки доставки колеблются в пределах 20-30 дней, в зависимости от маршрута. Если вам груз нужен срочно, то контейнер морем не сможет попасть к вам уже через неделю. Поэтому, важно предупреждать об этом своих клиентов и самому учитывать этот важный аспект.

Также стоит доверять только проверенным транспортным компаниям и посредникам при доставке. В противном случае вы рискуете остаться и без груза, и без денег. Чтобы избежать подобных неприятных казусов, правильнее будет поинтересоваться отзывами других клиентов, узнать историю компании, а также расспросить людей о том, как давно она работает на рынке.

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