Рейтинг гастрольных доходов от Pollstar в 2018 году

Успешные коммерческие проекты всегда привлекали внимание специалистов позволяя выявлять современные тенденции развития эффективно работающих технологий. Некоторые аналитики даже систематизируют полученные задания и издают рекомендации типа Фридман | Бизнес в стиле fun. Но в мире музыки действуют свои законы и это отлично видно на примере итогов уходящего 2018 года, которые огласил журнал Pollstar.

Это издание с штаб-квартирой в Калифорнии и представительствами в других странах является непререкаемым мировым авторитетом в сфере шоу-бизнеса. Их информационная служба, входящая в структуру Associated Press, собирает наиболее полную информацию по гастролирующим исполнителям и предоставляет ее по подписке специалистам по концертному менеджменту.

Самые ценные голоса уходящего года

В списке Pollstar данные по 100 лучшим гастролерам, но наибольший интерес представляет лидирующая пятерка. Места с 6 по 10 занимают известные в прошлом музыканты, совершенно заслуженно пожинающие плоды своей популярности: Eagles, Тимберлейк, Роджер Уотерс, U2, Rolling Stones. Поэтому специалистам гораздо интереснее наблюдать за творчеством современных исполнителей, постоянно радующих фанатов своими новыми альбомами.

Опередив матерых ветеранов шоу-бизнеса пятое место занимает Peter Gene Hernandez, известный всем как исполнитель Бруно Марс. Это молодой композитор, мультиинструменталист и продюсер. Дебютировав в 2010 г с альбомом Doo-Wops & Hooligans, он через год получил Грэмми в семи номинациях. Сегодня его песни в стиле соул/R&B считаются лучшими в мире, поэтому гастроли Бруно принесли ему 167,6 млн. долларов.

Всего на 1,6 млн.$ больше заработала американка Пинк, которая уже 19 лет радует нас своим восхитительным голосом. Она теперь не настолько эпатажна как в молодости, но задора ей по-прежнему не занимать. Опыт, талант и потрясающее трудолюбие дополнили ее профессиональные продюсерские навыки, позволяющие создавать и организовывать незабываемые шоу.

Фанаты Бейонсе и Jay-Z долго ждали, когда звездные супруги объединят свои усилия и таланты. И вот в 2018 году это случилось: свет увидел альбом Everything Is Love, из которого сразу пять треков вошли в «Горячую сотню». Работа, по мнению критиков, получилась действительно достойная восхищения. Такой же оценки заслуживает и их гастрольный тур принесший, больше четверти миллиарда долларов.

Очаровательная певица с завораживающим голосом Тейлор Свифт не занималась продюсированием последнего собственного альбома, доверяя это дело профессионалам. Но для его рекламы был сделан очень правильный ход: Тейлор стирает свои записи и посты в соцсетях, после чего выпускает альбом «Репутация». Такая раскрутка помогла «Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour» получить доход $345 000 000 и второе место в рейтинге самых успешных гастролеров.

По итогам 2018 года лучшей результат эффективности шоу-бизнеса показал Эд Ширан и сумма в 432 миллиона долларов этому подтверждение. Как заработать такие деньги? Нужно писать чувственные мелодичные песни, иметь хороший голос и быть просто отличным парнем, обожающим котов, ценящим верность и преданность друзей. Он активно сотрудничает с коллегами по цеху (та же Бейонсе и Т. Свифт), и поэтому можно подумать, что музыка Эда действительно притягивает деньги.

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