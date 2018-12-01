Эффектный баннер – эффективная реклама

Многие века реклама в разных ее видах остается мощным двигателем торговли. Но независимо от масштаба предприятия, степени его раскрученности и актуальности его продукта, самым удачным вариантом останется наружная реклама в виде баннера.

Сочетание рационального и подсознательного

По сравнению со множеством других видов рекламных инструментов, баннеры являются наиболее эффективными, поскольку их содержание доступно огромному количеству потенциальных потребителей. Эта реклама воздействует на сознание человека на рациональном уровне, предлагая ему информацию об определенном продукте. Влияет она и на его подсознание, поскольку не может остаться незамеченной. А при грамотно подобранном текстовом посыле и изображении такая реклама непременно достигает своей цели. Кроме того, качественный баннер обладает такими преимуществами как:

Краткость, емкость и убедительность текста;

Запоминающееся, броское изображение;

Удобный, яркий, эмоциональный формат;

Надежность конструкции и материалов.

Человек, увидевший такую рекламу, может мгновенно прочитать текст и запомнить изображение, нанесенное на баннер. Он не останется равнодушным к ее содержанию, обязательно сделает выводы, а в большинстве случаев и предпримет действия, диктуемые рекламным посылом.

Недорогая, но эффективная реклама

В переводе с английского баннер обозначает транспарант или знамя. Полотно этого своеобразного плаката производится из ткани со специальной армирующей сеткой внутри, обеспечивающей оптимальную парусность конструкции. В качестве рекламы товаров и услуг, а также предвыборной агитации такой наружный объект наиболее выгоден, поскольку баннер:

Обходится достаточно недорого;

Производится очень оперативно;

Отличается отменным качеством;

Обладает особой долговечностью;

Доступен для целевой аудитории;

Легко читабелен и очень популярен.

Разные виды баннеров на любой спрос

Сегодня выпускается самая разнообразная реклама данного вида. Выбирать наиболее подходящий для каждого конкретного случая вариант можно с учетом технологии его производства. Наиболее популярными считаются литые баннеры и полотна с ламинированием.

Ламинированный баннер

Материал такого баннера отличается особой мягкостью, эластичностью, гладкой поверхностью и наличием сетки-основы. Он больше подходит для рекламы краткосрочного использования, размещения внутри помещения и в рамках выставки. Для ламинирования полотна применяется специальный пластик, усиливающий яркость и четкость изображения. В зависимости от предполагаемой средней отдаленности баннера от зрителя, выбирается качество печати:

5 м и больше – 360 dpi;

около 5 м – 720 dpi;

1,5 м и меньше – 1440 dpi.

Баннеры литого типа

В процессе изготовления такого баннера сетка-основа заливается растопленным пластиком, усиливающим прочность материала, его эластичность, а также стойкость к износу, контрастным температурам и шквальным ветрам. Такое полотно обходится немного дороже ламинированного, однако обладает более продолжительным сроком эксплуатации в качестве наружной рекламы. Печать выполняется с разрешением в 600 dpi, способным обеспечить отличное качество изображения и его читабельность с большого расстояния.

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