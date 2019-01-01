Какие существуют виды протезов?

Протезы используются, когда несколько зубов отсутствуют в челюсти, но также и в случае полной беззубости. Современные технологии делают искусственные зубы или целые челюсти трудно отличимыми от естественных зубов. Зубы, прилегающие к разрыву, начинают двигаться, а противоположные — расширяться. Это может привести к перегрузке и расшатыванию отдельных зубов, нарушениям прикуса, нарушениям функционирования нижнечелюстных суставов. Свободные зубы более подвержены заболеваниям пародонта, они легче повреждаются, а также могут выпасть. Неполный прикус, помимо дефектов речи, приводит к плохому пережевыванию пищи, что может вызвать расстройства пищеварения.

Для чего нужны коронные вставки и коронки?

Самым простым дополнением являются коронные вставки (зубные коронки), которые воспроизводят венечную часть зуба и в некоторых ситуациях могут заменить традиционную пломбу. Цвет и форму зуба, с другой стороны, улучшают виниры. Эти тонкие накладки, приклеенные к его внешней поверхности, также являются своего рода постоянным протезом. Другим типом является коронка, закрепленная на полированном зубе или вставке с коронками. Если вы ищите клинику, где вам могут качественно поставить протез зуба, то лучшим выбором будет ЛЮМИ-ДЕНТ по ссылке — https://www.lumident.kiev.ua/.

Скелетные протезы основаны на собственных зубах, поэтому они не оседают, а передача жевательных сил близка к физиологической. Кроме того, они более стабильны, с ними легче соблюдать гигиену и представляют меньший риск заболеваний пародонта. Они имеют прочную металлическую конструкцию, они более нежные, тонкие, к ним легче привыкнуть. Наиболее распространенные элементы, которые позволяют их закреплять, — это металлические пряжки, но можно использовать специальные невидимые защелки и замки. Это решение более дорогое, потому что необходимо поставить коронки на свои зубы (одна часть замка находится в протезе, а другая в коронке).

Для чего используются зубные протезы, основанные на корнях собственных зубов?

Третий, менее частый тип съемных протезов — это зубные протезы, то есть основанные на корнях собственных зубов, снабженных различными типами крючков. Они используются для остаточных зубов, когда корни зубов слишком слабы или слишком малы, чтобы образовать опоры моста. На них установлены специальные защелки, которые фиксируют подвижный протез, который восстанавливает всю зубную дугу. Преимущество скелетных и базовых зубных протезов заключается в их стабильности и в том, что они позволяют вам использовать свои собственные зубы и корни.

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