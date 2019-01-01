Как выбрать лыжные очки для тех, кто носит корректирующие?

Лыжные или очки для сноуборда являются одним из важнейших элементов экипировки любого любителя зимних видов спорта. На склонах в солнечные дни много солнечных лучей, отражающихся от снега, ослепляющих во время спусков, и даже в более пасмурные дни отражения снега угрожают нашим глазам вредными ультрафиолетовыми лучами. Многие люди используют солнцезащитные очки, чтобы защитить их, но гораздо лучшим решением будет купить лыжные очки, которые, в дополнение к защите от радиации, защитят глаза от холодного ветра, высушивающего роговицу и кожу. Но что делать, когда вы носите корректирующие очки?

У многих людей с нарушениями зрения есть такая проблема, что их роговица настолько чувствительна, что не позволяет носить контактные линзы. В этой ситуации выбор лыжных очков начинает становиться несколько проблемным. Это не означает, однако, что вы должны отказаться от идеи их покупки. Производители оборудования для поклонников снежных склонов сталкиваются с этими проблемами заранее, предлагая некоторые заслуживающие внимания решения. Любой любитель зимних видов спорта должен понимать, что лыжная маска просто необходима даже для тех, кто носит корректирующие очки.

Большие очки для очков

Первое из этих решений — просто изменить форму лыжных очков, чтобы очки могли быть размещены под ними. Они обозначены производителями с символом OTG. В таких очках расстояние между стеклами и рамой и глазницами больше, поэтому под ними можно надевать очки. Мы также можем выбрать сменные или фотохромные очки — подстраивая уровень вашей темноты в соответствии с условиями освещения. Однако, выбирая лыжную маску, нужно обращать внимание на ее вентиляцию. Каждый спортсмен, безусловно, знаком с неудобствами, когда ты входишь в теплое помещение из холодного двора. Какое-то время вы ослеплены, с затуманенными линзами. Аналогичная ситуация имеет место во время катания на лыжах или сноуборде. Если мы не позаботимся о правильной вентиляции, мы сможем запотеть не только в защитных очках, но и в корректирующих. Однако, вероятно, никакая маска не обеспечивает идеальной защиты от запотевания стекол для людей, которые предпочитают агрессивный стиль катания.

Очки с корректирующим стеклом

Оптимальным решением для таких людей будет использование лыжных очков с корректирующим стеклом. К сожалению, это также более дорогое решение. В такой маске, помимо стандартного остекления, есть также специальная вставка, в которую помещены очки, приспособленные к нашему дефекту зрения. Таким образом, нам становится намного проще проветривать маску, благодаря чему легче избавиться от запотевания, а также повышается удобство использования, потому что оправы обычных рецептурных очков часто могут мешать.

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