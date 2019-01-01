Современное казино с оригинальным контентом

В сети появился портал под названием Космолот. Его главная изюминка заключается в игровом контенте, размещенном на сайте. Среди привычных игр здесь оказались игровые автоматы с конкретными тематиками или классического типа. Однако, для любителей нестандартных игр прекрасно подойдут лотоматы. Эти игры представлены в виде симбиоза тематических слотов и классических лотерей. По итогу игроки смогут провести простую лотерейную игру на тематическом фоне. Очень необычно и увлекательно.

Подача Космолота

Визуальная подача официального портала Kosmolot представлена ярко и качественно. С первых секунд можно понять, что над дизайном работали специалисты, знающие толк в стильном дизайне. Картинка по своему стилю перекликается с названием казино. Все выполнено в космическом ключе с использованием фиолетовых и близких этому цвету оттенков. Интерфейс представлен в классическом формате, который подразумевает наличие главной страницы и нескольких тематических подразделов.

Бонусные предложения для клиентов Космолота

Не стоит принимать во внимание молодой возраст казино. Здесь уже существуют бонусы, которые не могут предложить даже клубы-ветераны. Если рассматривать бонусную программу конкретнее, то главным бонусным предложением выступит депозитный пакет. Он объединил в себе несколько депозитных бонусов, которые способны в сумме преподнести игрокам на бонусный счет целых 550% от предварительно внесенных депозитов. Также будут рады и постоянные клиенты, на которых успешно ориентирован постоянный кэшбэк. Он составит 10-% от той суммы денег, которая не отбилась в выигрышах за определенный временной промежуток. Все детали, касающиеся бонусных предложений, будут обозначены в бонусном разделе клуба.

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