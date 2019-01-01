5 причин выбрать шторы-плиссе

Шторы-плиссе приобретают все большую популярность. Зная, как выглядит этот тип солнцезащитных систем, вы будете замечать их повсюду: в офисах, кафе и домах друзей. Все благодаря стильным складкам ткани плиссе? Или тайна популярности в чем-то другом?

Основные преимущества штор-плиссе

1. Универсальность форм

Впервые шторы-плиссе изготовили немецкие мастера во второй половине XX века. Еще тогда изящные шторки с интересной ткани пришлись всем по вкусу. XXI век одарил человечество полезными изобретениями. Шторы-плиссе не стали исключением. Многообразие форм и особенности системы позволяют сейчас использовать шторы-плиссе для окон любой формы. Больше не нужно морочить голову над тем, как задекорировать трапеции, треугольные окна или арки.

2. Высокое качество

Это одна из характеристик, на которых не стоит экономить. Именно поэтому идеальным вариантом является заказать красивые шторы плиссе в ведущих европейских производителей солнцезажитных товаров: oboi.com. Большой ассортимент, высокое качество тканей и наличие сертификата качества позволяют гарантировать положительные отзывы клиентов.

3. Многообразие стилей

Минималистичный интерьер в черно-белых тонах? Уютная кухня в стиле «Прованс» или скандинавские прохладные оттенки? Несмотря на то, какой стиль вам диктует мода или внутренний голос, вы сможете найти шторы-плиссе, которые идеально подойдут именно для вашего интерьера.

Однотонные и разноцветные, фактурные ткани в виде пчелиных сот или жаккардовые? Непростой, но такой приятный выбор!

4. Функциональность и безопасность

Какими бы красивыми ни были ваши новые шторы-плиссе, стоит убедиться, что они являются безопасными. К примеру, сертификат фирмы oboi гарантирует экологичность таких штор. Нагреваясь под воздействием солнечных лучей, они не выделяют вредных веществ. А еще такие шторы не притягивают пыль — минус один пункт в вашем списке уборки.

5. Удобство использования

Как насчет автоматического управления? Все, что вам нужно, это пульт или переключатель. Таким образом, вы сможете управлять шторами-плиссе с любого уголка комнаты без приложения усилий.

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