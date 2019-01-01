Почему мы любим делюксовые игровые автоматы?

Большинству людей нравится иногда делать что-либо, приводящее к увеличению адреналина. Некоторые предпочитают быструю езду, другие — поклонники парков развлечений, а некоторые просто смотрят фильмы ужасов. В любом случае, несмотря на отсутствие угрозы, мы часто ищем дополнительные развлечения, чтобы почувствовать острые ощущения. Одним из многих методов повышения адреналина является азартная игра. Но является ли адреналин единственной причиной, по которой люди играют на деньги?

Адреналин, развлечения, деньги — что для нас азартная игра?

Вы можете попытаться разобраться в этом вопросе, поиграв самому в азартные игры. Лучшим выбором будет казино deluxe slots по ссылке — deluxe-sloty.net. В противном случае можно довериться исследованиям, проведенным ранее. Например, немецкое исследование, проведенное в 1991-1995 годах, показывает, что, конечно, 74% азартных людей просто получают стимул, который способствует повышению уровня адреналина. Подобный процент респондентов хочет «перехитрить машину». Около 50% респондентов ответили на вопрос «зачем играть?», что азартные игры отвлекают их мысли от проблем, являются перерывом в повседневной жизни или просто любимой формой проведения свободного времени и отдыха. Были также ответы, такие как факт, что игра — способ убить время (66%), или способ восстановить потерянные деньги (81%).

Естественно, не только те, кто потерял деньги, играют в азартные игры ради прибыли. В принципе, для каждого игрока этот элемент, если не самый важный, то хотя бы значительный. Удовлетворенность выигрышем и просто возможность зарабатывать — это, безусловно, один из самых мощных магнитов, которые привлекают людей к азартным играм. Согласно вышеупомянутому исследованию, большинство людей, однако, до 87%, просто считают азартные игры большим удовольствием. Так действительно ли единственным механизмом, который привлекает людей в играть рулетку, или делать ставки в букмекерской конторе, является стремление к развлечениям и высокому уровню адреналина? Каждый должен сам ответить на этот вопрос, разобравшись в своих мотивах и желаниях.

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