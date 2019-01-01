Что привлекает нас в азартных играх в онлайн казино Azino777?

Психология может представить как минимум несколько причин, по которым люди так уязвимы к азартным играм, и почему они много раз возвращаются в казино или букмекерскую контору. Начиная от простейшего механизма, такого как переменной случайной суммы приза, легко представить себе, как игрок может попасть в порочный круг игорного мышления — хотя последние 5 попыток на автомате проигрывал, в другой раз можно не только выиграть, но и получить компенсацию за все предыдущие.

Другим примером влияния азартных игр на человеческий разум является феномен «близкого промаха». Конечно, наибольшее желание продолжить игру — это выиграть, по крайней мере, на начальном этапе, особенно если он приносит значительный приток денег. Оказывается, однако, что очень похожий эффект вызван ситуацией, в которой мы почти выигрываем. Хотя мы проигрываем, потому что нам так мало не хватало для победы, мы убеждены, что приближаемся к этому, поэтому мы играем дальше. И ведь действительно, только самые устойчивые психологически получают джекпоты. Кто-то будет в шаге от победы и сдастся, а другие продолжат играть и уже через несколько спинов получат долгожданное и такое желанное вознаграждение.

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Если кто-то считает, что тут найдется меньше игр, чем в наземных казино, то он глубоко заблуждается. Даже если у кого-то была возможность оказаться в игорных «бегемотах» в Монте-Карло, где огромные залы заполнены однорукими бандитами, он не будет разочарован. Онлайн-казино предоставляют точно такие же игры, как и их наземные аналоги, и, вероятно, даже больше, поскольку каждый день появляется новая слот-машина. Нетрудно найти онлайн-казино, где есть, например, несколько сотен игровых автоматов и несколько десятков рулеток и блэкджек. Виртуальное пространство не ограничено поверхностью. Фактически оно ничем не ограничено, потому что бесконечно длинные последовательности нулей и единиц позволяют разработчикам казино размещать на своих сайтах любое количество игр. Все чаще один сайт поддерживает приложения от нескольких производителей — они постепенно становятся стандартом. Интернет-пользователи, привыкшие к выбору, получают то, что ожидают от игорной индустрии и именно это и привлекает пользователей.

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