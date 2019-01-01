Советы стилиста: как выбрать подходящую обувь

Мы должны помнить, что неподходящая обувь может испортить даже самую тщательно подготовленную стилизацию. Поэтому стоит потратить некоторое время на изучение нескольких основных универсальных правил, применимых к любой ситуации.

Примеры ситуаций, когда обувь может подчеркнуть вашу красоту

Единомышленники женщин, жалующихся на пышные формы, остаются на высоких каблуках, желательно глубоко вырезанных спереди. Таким женщинам нужно избегать обуви, заканчивающейся в самом широком месте голени, свободных ботинок или больших украшений и полос. Сочетание балерины и юбки не очень удачное.

Худые дамы хотят немного округлить свою форму. Сандалии, ботинки и туфли — все эти варианты оценят в чрезвычайно декоративных версиях с причудливой отделкой. Стройные ноги отлично подойдут в туфлях с поясом вокруг лодыжки.

Универсальной обувью теплого времени года для обладательниц любого типа фигуры являются туфли бордовые. Элегантные, лаконичные, с закрытым или открытым носом и на небольшом каблучке они являются базовой вещью, идеально вписывающейся в различные стили одежды. Если у вас тонкие ноги – это позиция номер один в вашем списке приобретений.

«Обувь выбирают для сумочек» — актуально?

Это старое правило известно не только модницам, но и тем из нас, кто каждый день предпочитает комфорт модному образу. Проще всего начать с цветов — в этом случае, на самом деле, это правило обычно работает, поэтому мы можем смело выбирать туфли в оттенке, похожем на цвет сумки. Тем не менее, можно проводить достаточно любопытные эксперименты с цветами. Интересным решением может оказаться цветовой контраст, который наверняка привлечет заинтересованные взгляды.

Другим, часто упускаемым из виду, но заслуживающим внимания элементом, является рисунок и текстура сумки, а значит — ее общий характер и функции. Мы не будем совмещать сапоги с яркой сумкой, стилизованной на плетеной корзине, или на высоких каблуках с рваной сумкой на плече. Но вот сочетание элегантной, блестящей клатч-сумки с одинаково декоративной обувью выглядит потрясающе. Принцип прост — не будем преувеличивать! Давайте подчеркнем стиль стилизации с одним из этих элементов одежды, другой должен оставаться сдержанным и нейтральным дополнением.

Во многих случаях требуется особая обстановка и, следовательно, наряд, поэтому мы всегда должны знать, каким он должен быть. Если это деловые переговоры, дресс-код приказывает нам надевать высокие каблуки или классические туфли, причем нужно помнить, что пальцы всегда остаются закрытыми.

Каждый день на работе мы также не должны выходить за определенные пределы. Подбор обуви к случаю является не только признаком хорошего стиля, но и выражением уважения к людям, с которыми мы встречаемся, и выражением нашего понимания ситуации. Кроссовки, надетые во время важной церемонии, а также высокий каблук во время прогулки по лесу будут выглядеть так же неподходящими. Но вот туфли золотые отлично впишутся в атмосферу свидания, придав вашей внешности неповторимую нотку изящности.

Мода или удобство? Вечный вопрос

Между модой и удобством всегда нужно находить компромисс. Об этом свидетельствуют удобные ботинки на танкетке, которые были модными в течение нескольких сезонов — они все еще заманчиво смотрят на нас из витрин магазинов. Хотя психология утверждает, что осведомленность о привлекательной внешности женщин является одним из определяющих факторов ее благосостояния. По словам специалистов по имиджу, женщины придают особое значение платью и аксессуарам. Зная, что они хорошо выглядят, они более уверены в себе. Поэтому можно предположить, что правильно подобранные кроссовки — это не только комфорт для ног, но и лучшее настроение и «стильное отражение женской души».

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