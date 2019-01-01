Изготовление деревянных дверей в Днепре от фабрики Папа Карло
Межкомнатная дверь является важной частью интерьера любой квартиры. Она формирует стиль помещения и задает соответствующий настрой. Поскольку межкомнатная дверь разделяет комнаты, то, открывая ее, вы тут же будете заряжаться определенным настроем. Именно поэтому очень важно, чтобы дверь подходила и по цвету и по дизайну под интерьер. Стоит отметить, что дверь должна выполнять свои основные функции безупречно даже спустя длительное время эксплуатации. Основным требованием есть отсутствие шумов и скрипов при ее открывании.
Внутренние двери доступны только со склада в строительных супермаркетах. Но если вы выбираете из каталога, и модели нет в наличии, либо у вас есть особые нестандартные требования, то вам сделают ее на заказ и придется ждать несколько недель. Но будьте уверены, что оно того стоит, ведь двери фабрики Папа Карло имеют отличное качество и внешний вид. Межкомнатные деревянные двери экологичны и сделаны из самого качественного сырья. Изготовление деревянных дверей в Днепропетровске предоставляет возможность местным жителям заказывать нестандартные модели и не переплачивать за доставку. Ко всему прочему вы получаете максимально качественную обратную связь от фабрики производителей. Не смотря на простоту и удобство при оформлении заказа, у многих возникают вопросы.
Как правильно выбрать межкомнатные двери Папа Карло и как их купить?
- Вам нужно выбрать понравившуюся модель двери. После этого нужно указать город, в котором вы проживаете, и вы увидите список магазинов, где можно купить такую дверь. Вы можете сами приехать и забрать ее либо же позвонить по указанному номеру и вам ее доставят.
- Выберите цвет двери, руководствуясь цветом дверной рамы, или сопоставьте его со стенами и полом. Помните, что специалист не несет ответственности за то, насколько гармонично дверь впишется в ваш интерьер. Поэтому подходите к этому процессу ответственно, ведь межкомнатная дверь разделяет локации вашей квартиры и подчеркивает их дизайн. Например, цвет двери в спальню должен быть пастельного, успокаивающего цвета.
- Помните, что если попытаться самому установить дверь, то ее можно легко повредить и потерять гарантию. Именно поэтому стоит довериться только специалисту компании Папа Карло, который установит ее по приемлемой цене и в считанные сроки. Если вы закажете услугу монтажа двери, представитель производителя точно измеряет размеры двери, чтобы убедиться, что она подойдет вам. После этого он в кратчайшие сроки сделает ее монтаж, и вы будете рады полученным результатом.
Как происходит установка двери?
- Первым этапом специалист делает замеры фурнитуры. Чтобы избежать ошибок, очень важно правильно подобрать размер полотна для вашего дверного проема. Доверившись специалисту, Папа Карло, вы можете быть уверенны в правильном проведении монтажа.
- Далее специалист аккуратно удаляет старую дверь, чтобы не повредить целостность стен.
- С помощью так называемого рейсмуса специалист делает гнезда для петель.
- Устанавливается дверь в дверную коробку. Чтобы это сделать, сначала входную дверь ставят в коробку, а затем подбивают клинья и наносят разметку петель на косяк. Таким образом, можно сделать закрепления створок петель к косяку при помощи шурупов.
- Производится установка наличников для межкомнатных дверей.
Конструкция дверного полотна
Чаще всего это каркас из клееного дерева или МДФ с наполнителем. В зависимости от стандарта двери, заполнение может быть картонным, в виде ячеистой, сплошной ДСП или стекла. В самых дешевых моделях дверь обычно представляет собой картон, характеризующийся низким коэффициентом звукоизоляции и подверженностью повреждениям. В дверях среднего класса наполнение крыльев усилено фанерой или ДВП. В более дорогих версиях начинка изготавливается из сэндвич-панелей из ДСП или клееного бруса.