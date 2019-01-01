Какие шторы для гостиной выбрать?

Не секрет, что удачное обустройство гостиной во многом зависит от правильного подбора тканей. Подушки, покрывала, ковры, перегородки из штор могут изолировать пространство, придать ему элегантный вид или сделать стилизацию совершенно новой. Шторы играют одну чрезвычайно важную роль — они создают фантастическую обстановку для окон и оказывают решающее влияние на поток естественного света в помещении. Поэтому, если вам интересно, какие шторы подойдут лучше всего в гостиной, и какие материалы обивки в настоящее время находятся на пике моды, мы советуем вам прочитать нашу статью.

Шторы из льна

Льняные шторы могут показаться необычными. Легкие льняные шторы тоже могут быть красивыми — как длинные, висячие модели, так и короткие, очаровательно прикрепленные по бокам окон. Особо хорошо в дизайн гостиной вписывается перегородка из штор из легкого материала. Этот вид эстетики прекрасно сочетается с уютными, естественными интерьерами, такими как скандинавский, деревенский или шале. Если вы хотите сделать дизайн своей гостиной в скандинавском стиле, то перегородка из штор на Soroka-Studio.com.ua будем лучшим выбором.

Шторы — легкие или тяжелые?

Вес материала в значительной степени определяет способ укладки материала. И так, шторы толстые, тяжелые, льющиеся, а те, что сделанные из полиэстера, радуют глаз легкостью и прозрачной структурой. В скандинавском дизайне, который нуждается в большом количестве света, лучше использовать деликатные ткани. Предполагалось, что этот народ предпочитает «голые» окна, которые не нуждаются в уютной обстановке. Световые завесы также хорошо работают в небольшой гостиной, потому что они не перегружают и не уменьшают визуально комнату.

Шторы с отделкой

В последнее время очень популярны шторы, отделанные декоративной отделкой или шикарной обшивкой. Этот акцент придает им элегантность и разнообразит внешний вид окна. Если вы не хотите сходить с ума от узорчатых моделей или цветов радуги, выбирайте нейтральные шторы с декоративным подолом. Такой дизайн подходит как современным, так и стилизованным интерьерам.

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