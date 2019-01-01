Как организовать правильный фуршет?

Приемы в форме фуршета — довольно удобные, особенно когда нет места, чтобы расставить места для всех гостей. Проблемы могут возникнуть при планировании такой встречи. Как организовать фуршет?

Планируя вечеринку в форме фуршета, мы анализируем все детали. Как обустроить пространство? Как украсить столы? Как положить посуду? Должен ли быть полный набор столовых приборов на вечеринке? В какой ситуации нужно использовать одноразовую посуду? Мы дадим несколько советов.

Обустройство пространства

Приемы в форме фуршета являются довольно популярными. При организации встреч такого типа давайте расположим все в комнате таким образом, чтобы в ней были места для столов, для еды и отдельно для напитков и алкоголя (это идеальное решение). Мебель должна быть расставлена так, чтобы у гостей не было проблем со свободным передвижением. Заказав фуршет по ссылке https://fenixresto.com.ua/furshet.html вам также помогут организовать пространство.

Настольные украшения

Остерегайтесь украшений: они разнообразят стол, но могут мешать. Смущающие элементы включают в себя ненадежные вазы с цветами и большими подсвечниками, которые легко разбить. В маленькой комнате (а также на маленьком столе) ограничьте себя элегантной скатертью и, например, причудливо расставленными салфетками.

Со столовыми приборами или без

Планируя фуршет или банкетный прием, вы можете приготовить столовые приборы, хотя в некоторых ситуациях это не нужно. Если встреча будет носить не обязывающий характер, а продукты питания, представленные в ней, будут иметь размер так называемого одного укуса, то тарелок и большого количества салфеток достаточно. Помните, однако, что приготовление набора таких блюд требует больших усилий, чем традиционная организация фуршета.

Одноразовая посуда

Разумеется, одноразовая посуда неэстетичная, но, тем не менее, в случае исключительной ситуации ее можно использовать. Например, при вечеринке или фуршете одноразовая посуда будет очень удобной. Также стоит отметить, что одноразовые блюда подходят для менее официальных вечеринок в саду или на открытом воздухе. В таких ситуациях не забудьте приготовить большой мусорный бак — установите его там, где гости будут иметь к нему доступ.

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