Как стать барменом? Начните с помощника бармена

Барбек такой помощник бармена. Хороший барбек всегда смотрит на работу бармена и должен знать, что есть у бармена, прежде чем он даже спросит. Бокалы для напитков тают на глазах, поэтому нужно быть готовым их пополнить.

Посмотрите на количество алкоголя в бутылках и гарнире, которое растрачивается, заполняя бутылками свободное пространство позади бара. А может есть стопка посуды, которая стоит на уровне оборудовани? Быть барбаком иногда трудная и неблагодарная работа. Выполняйте свою работу с улыбкой. Если кто-то предложит вам тренинг, примите участие в нем, он будет полезен даже для барменов. Подать заявку на такое обучение можно самостоятельно. Если вы проявите инициативу, вас быстро возьмут в группу барменов.

Спросите о первом повышении

После того, как вас оценили как хорошего сотрудника и отличного члена команды, вы можете начать говорить с менеджером, чтобы вам дали первое повышение. С точки зрения менеджера, вы — человек с хорошим отношением и амбициями, но он не обязательно убежден, действительно ли это тот момент, когда ему нужно изменить бармена. И только вы можете убедить его, что у вас есть знания и вам можно доверять.

Работа барбека заключается в постоянном обучении: как работает бар и что делать, чтобы посетители были довольны после его посещения.

Попросите барменов позволить вам приготовить простые напитки для клиентов: налейте пиво в бокал или колу и ледяной сок. Также хорошим вариантом чтобы стать барменом будет взять пример с профессионалов. Для этого стоит сходить на шоу барменов WelcomeBar в Санкт-Петербурге: смотреть – Подробнее .

Если вы хотите работать барменом, и никто не знает об этом на работе, то никто вам не поможет. Убедитесь, что менеджер знает о ваших планах, и время от времени напоминайте ему о них. Неважно спрашивать, какие навыки вы должны продемонстрировать, чтобы заменить бармена. Тем не менее, не мучайте этого менеджера каждый день, потому что вы потеряете свою должность. В конце концов, они дадут вам повышение на дни, когда другие бармены отказываются работать. Обычно это свободные дни, такие как воскресный день.

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