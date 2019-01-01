Основные правила, которым стоит придерживаться, при выборе зимней куртки

Осень, зима и даже ранняя весна, — это период, когда вы не можете выйти из дома без укрытия. В дополнение к очевидности, связанной с выбором модели для вашего предпочтительного стиля, подумайте о том, как должна выглядеть куртка, и какой бюджет вы хотите на нее потратить. Конечно, в магазинах можно найти зимние куртки по очень низким ценам, но тщетно искать качественные материалы, которые действительно защищают от мороза, за такую цену.

Мы считаем, что покупать новую куртку не стоит каждый год. Достаточно одной на 5, а то и больше лет, но только действительно качественной. Проанализируйте свой гардероб и решите, какого цвета должна быть куртка. Также стоит прислушиваться к моде, которая гласит, например, что хорошие зимние пуховики женские будут популярными еще длительное время. Помимо этого, такая одежда действительно защитит вас от холода. Также куртку стоит тщательно подбирать под свою фигуру, чтобы она не была слишком большой, и под ней не продувало, или маленькой и узкой. Стоит инвестировать в модель, которая сделана из хороших материалов и имеет качественный пошив.

При выборе куртки, которая не перестанет радовать вас после одного сезона, стоит сделать ставку на проверенные модели. Очень важно выбирать ту модель, которая подходит вам по стилю жизни. Джентльмены, которые привыкли к очень элегантному стилю или работе, для которой им требуется формальная одежда, должны выбирать приглушенные цвета и классические простые крои. Очень частые случаи, когда покупают понравившуюся вещь, но из-за несоответствия темпераменту, или требуемому типу одежды, ее не носят. Поэтому нужно максимально объективно оценить как сильно куртка вам нужна, и будете ли вы ее носить. Если вы предпочитаете носить свободную одежду, и ваши повседневные стили не являются формальными и содержат больше спортивных элементов, вы можете комбинировать как с точки зрения цветовой палитры, так и сочетания нескольких цветов. Вы практически не ограниченные в фантазии и можете себе позволить купить куртку любого цвета.

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