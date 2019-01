Немного о бюстгальтере с push up и его истории

Выбор бюстгальтеров сегодня настолько велик, что вы легко можете потеряться. Термины жесткие чашки, бюстгальтер с подкладкой, увеличительный или push up иногда используются взаимозаменяемо, но не обязательно правильно. Общее правило делит все бюстгальтеры на мягкие и дополненные, в то время как последние могут быть очень по-разному увеличены. Бывает, что вся чашка построена из моделированной пены, которая, как рука, охватывает всю грудь и придает ей желаемую форму. Однако это не push up. Мы говорим о последнем только в том случае, если часть чашки заполнена материалом, который, следовательно, подталкивает грудь вверх, давая во многих случаях желаемый эффект увеличения. Если вы хотите купить бюстгальтер push up, то сделать это лучше всего в Интернете. Только тут такой большой ассортимент товара, к тому же вы легко можете сравнить все цены.

История появления бюстгальтеров

Первые настоящие бюстгальтеры появились в начале двадцатого века и не имели никакой корректирующей роли. Большинство из них даже уменьшали бюст, пытаясь удержать его на месте и прикрыть соски. Только в 1930-х годах общество стало скучать по выдающимся женским очертаниям, и дамы сначала прибегли к льняному обману, надев бюстгальтеры-конусы, которые выглядели под свитером, как два гигантских вулкана.

Увеличение популярности новых бюстгальтеров

В 1950-х годах канадская компания по производству нижнего белья начала выпускать улучшенные бюстгальтеры с наклонным бюстом, которые поразили Америку и Европу новой моделью — ее называли Wonderbra, или замечательный бюстгальтер. Каждая последующая модель была более богато украшенной и имела немного лучше сформированные чашки, пока, наконец, в 1964 году не был запатентован бюстгальтер push-up с бюстом push-up, разработанный Луизой Пуарье, которую назвали моделью 1300. Удивительно, но только 30 лет спустя, в 90-х годах — Модели Wonderbra, которые были усовершенствованы, стали хитом, о котором мечтала каждая женщина.

Нижнее женское белье – это главный атрибут гардероба современной девушки. Отдельные представительницы прекрасного пола приобретают большими партиями бюстгальтеры разных фасонов и раскраски. Но следует помнить, что главное в выборе бюстгальтера для создания прекрасного образа девушки мечты для каждого мужчины, это не его цвет и фасон, а его уместность в вашем образе и наряде.

