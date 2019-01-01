Солнцезащитные очки Lynx: лимитированная коллекция

Солнцезащитные очки — это не только модный аксессуар, но и функциональная защита глаз. Они подчеркивают стиль своего обладателя, позволяют проявить индивидуальность и дополнить образ выразительным акцентом. Очки от солнца востребованы не только летом, когда вы отдыхаете на пляже или гуляете в парке. Зимой в горах они уменьшают световой поток солнечных лучей, которые отражаются от снежного покрова. Велосипедные модели защищают от пыли, бликов, случайных веток и камушков, отлетающих от колес встречных машин.

Переоценить пользу от ношения очков сложно. Но не все модели характеризуются высоким качеством линзы и удобной оправой. Эти показатели характерны лишь для продуманных изделий ведущих брендов, которые уже много лет специализируются на производстве оптики для спорта и отдыха.

Очки Lynx: профессиональная защита и польза для глаз

Компания Lynx выпускает функциональные аксессуары для outdoor-активностей, в том числе очки для велосипедистов, туристов и рядовых людей, которые ценят комфорт и качество. Одной из таких моделей являются очки Lynx 5Y Limited Edition предназначенные для повседневной носки. Эта модель была выпущена в честь пятилетия существования компании и является юбилейной!

Преимущества поляризации

Очки Lynx 5Y Limited Edition укомплектованы поляризованной линзой, что повышает четкость картинки и устраняет блики. Немного физики: обычный дневной свет имеет вид электромагнитных волн, которые уходят во всех направлениях трехмерного пространства. Пройдя через поляризованную линзу свет распространяется уже в двухмерном пространстве, сокращая бликование.

Именно поэтому очки Lynx 5Y Limited Edition так полюбились любителям отдыха на природе, особенно тем, кто много времени проводит на воде. Для рыбаков линза скрадывает солнечные блики с поверхности водоема, позволяет отчетливо видеть детали. Это же справедливо и для жителей мегаполиса с его большими витринами, баннерами, стеклами автомобилей и прочими поверхностями, отражающими солнечный луч.

Легкая и сверхпрочная оправа

Сами линзы выполнены из поликарбоната, что в комплексе с облегченными дужками значительно снижает вес всей конструкции. Оправа выполнена из прочного термопластика TR-90, который поглощает удары, из-за чего очки не сломаются при случайном падении. На линзах очков Lynx 5Y Limited Edition присутствует фильтр, на 100% защищающий глаза от ультрафиолетового излучения. Категория защиты 3 указывает на то, что линзы отлично справляются со слепящим солнцем в безоблачную погоду.

Очки имеют удобную посадку, оправа плотно прилегает к лицу, защищая глаза от мелкого сора и ветра. Такая конструкция обеспечивает широкий обзор, что достаточно существенно для пешего туризма. Приобрести очки Lynx 5Y Limited Edition вы можете в интернет-магазине https://freeride.com.ua/, где к вашим услугам консультация продавца, доступные цены и моментальная отправка в день получения заказа.

Статьи по теме